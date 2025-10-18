recherche
Magazines

"Grands Reportages - L'autoroute A1 : du bitume et des hommes" sur TF1 samedi 18 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 18 octobre 2025 147
"Grands Reportages - L'autoroute A1 : du bitume et des hommes" sur TF1 samedi 18 octobre 2025

Samedi 18 octobre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « L'autoroute A1 : du bitume et des hommes », un documentaire inédit réalisé par Leïla Yaker.

Depuis 1967, l’autoroute A1 relie Paris à Lille sur 211 kilomètres. Porte d’entrée vers le Nord de l’Europe, elle voit passer chaque année 36 millions de véhicules, de véhicules, dont plus de 7 millions de camions. Un axe vital pour l'économie, mais aussi l’un des plus dangereux.

Pendant plusieurs mois, "Grands Reportages" a suivi celles et ceux qui, dans l’ombre, veillent à sa sécurité et à son bon fonctionnement.

À Arras, Frédéric, patrouilleur, affronte chaque jour les dangers de la chaussée : accidents, objets tombés, pannes… un métier à haut risque où chaque intervention peut lui coûter la vie. À ses côtés, Baptiste, gendarme du peloton autoroutier, traque trafics, vols de fret et délits routiers dans un univers où la délinquance est souvent itinérante.

Plus au nord, à Gavrelles, Magdaléna et Cédric tiennent l’un des derniers relais routiers de France. Douche, menu à 17 euros, écoute et bonne humeur, c'est la promesse que le couple essaye de tenir tous les soirs. Mais face à la crise, pour attirer plus de clients, ils misent désormais sur une application dédiée exclusivement aux chauffeurs routiers.

Sur l’aire Cœur des Hauts-de-France, Meg s’apprête à accueillir 10 000 voyageurs en une seule journée. Elle pourra compter sur l’expérience de Corinne, 42 ans de service, qui s’apprête à tirer sa révérence.

Enfin, Romain et Thomas, deux photographes passionnés, arpentent l’A1 comme d’autres explorent une ville, à la recherche de la beauté cachée du bitume.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Reportages découverte - Ils tracent la route&quot; sur TF1 samedi 18 octobre 2025 (vidéo)

"Reportages découverte - Ils tracent la route" sur TF1 samedi 18 octobre 2025 (vidéo)

18 octobre 2025 - 11:24

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte - Ils tracent la route&quot; sur TF1 samedi 18 octobre 2025 (vidéo)

"Reportages découverte - Ils tracent la route" sur TF1 samedi 18 octobre 2025 (vidéo)

18 octobre 2025 - 11:24

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 19 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 19 octob…

18 octobre 2025 - 11:08 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...