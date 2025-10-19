recherche
Magazines

"Appels d'urgence" : Quand la police du nord traque les chauffards, lundi 20 octobre 2025 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 octobre 2025 117
"Appels d'urgence" : Quand la police du nord traque les chauffards, lundi 20 octobre 2025 sur TFX

Lundi 20 octobre 20254 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Délit de fuite et course-poursuite : quand la police du nord traque les chauffards ».

Un reportage édifiant sur le quotidien de la police dans le Nord de la France, à Valenciennes. De la BAC -la brigade anti-criminalité- à Police-Secours, toutes les unités sont confrontées en permanence à des refus d’obtempérer et des délits de fuite qui entrainent d’impressionnantes course-poursuites.

Le plus surprenant, on ne trouve pas nécessairement des délinquants chevronnés à l’origine de ces chasses à grande vitesse. Souvent les policiers ont affaire à des citoyens ordinaires, qui refusent d’obtempérer. La raison : ils roulent sans permis, sans assurance, ou alors alcoolisés après une soirée entre amis. Sans compter sur les rodéos urbains à deux roues qui exaspèrent les habitants.

Résultats : des interventions à hauts risques pour interpeler ces chauffards qui imaginent toutes sortes de stratagèmes pour éviter les contrôles. Fausses plaques d’immatriculation pour ne pas être identifiés et faux témoignages de proches pour les disculper. Pour semer les policiers, les chauffards prennent le risque de rouler à contre-sens et griller les feux rouges.

Dernière modification le dimanche, 19 octobre 2025 12:43
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Lego : les 30 constructions les plus incroyables&quot; sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

"Lego : les 30 constructions les plus incroyables" sur RMC Story lundi 20 octobre 2025

19 octobre 2025 - 13:31

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; en immersion aux Puces de Saint-Ouen dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" en immersion aux Puces de Saint-Ouen dimanche 19 octobre 2025 sur TF1

19 octobre 2025 - 13:18

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 19 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

18 octobre 2025 - 19:48 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...