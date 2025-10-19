"Appels d'urgence" : Quand la police du nord traque les chauffards, lundi 20 octobre 2025 sur TFX

Lundi 20 octobre 20254 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Délit de fuite et course-poursuite : quand la police du nord traque les chauffards ».

Un reportage édifiant sur le quotidien de la police dans le Nord de la France, à Valenciennes. De la BAC -la brigade anti-criminalité- à Police-Secours, toutes les unités sont confrontées en permanence à des refus d’obtempérer et des délits de fuite qui entrainent d’impressionnantes course-poursuites.

Le plus surprenant, on ne trouve pas nécessairement des délinquants chevronnés à l’origine de ces chasses à grande vitesse. Souvent les policiers ont affaire à des citoyens ordinaires, qui refusent d’obtempérer. La raison : ils roulent sans permis, sans assurance, ou alors alcoolisés après une soirée entre amis. Sans compter sur les rodéos urbains à deux roues qui exaspèrent les habitants.

Résultats : des interventions à hauts risques pour interpeler ces chauffards qui imaginent toutes sortes de stratagèmes pour éviter les contrôles. Fausses plaques d’immatriculation pour ne pas être identifiés et faux témoignages de proches pour les disculper. Pour semer les policiers, les chauffards prennent le risque de rouler à contre-sens et griller les feux rouges.