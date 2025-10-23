"Chroniques criminelles" sur l'affaire Fabrice Neumetzler samedi 25 octobre 2025 sur TFX

Samedi 25 octobre 2025 à 21:10, TFX rediffusera un numéro du magazine "Chroniques criminelles" sur l'affaire Fabrice Neumetzler : « Adultère et jalousie : le feu de l'amour ».

Comment un corps, piégé dans une voiture en flammes abandonnée le long d'une petite route, peut-il se retrouver "sur la banquette arrière", "la tête en bas" ? C'est la question que se posent les secours de Florange, en Moselle.

Quand ils sont arrivés sur place, c'était déjà trop tard : ils ont retrouvé le corps à moitié calciné. L'homme est-il mort en cherchant à s'enfuir du véhicule accidenté ? Ou bien cela cache-t-il autre chose, une mise en scène ? Qu'est-il arrivé à la victime, Fabrice Neumetzler ?

Pour le découvrir, les enquêteurs vont devoir plonger dans sa vie... et particulièrement dans sa vie amoureuse...