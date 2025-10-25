"Reportages découverte" : Balades nocturnes, les mystères de Marseille sur TF1 samedi 25 octobre 2025

Samedi 25 octobre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Balades nocturnes : les mystères de Marseille » un document inédit réalisé par x.

Les clichés sur Marseille sont nombreux. Mais connaît-on vraiment la deuxième ville de France ?

Pour en découvrir les secrets ou la face cachée, une équipe de "Reportages découverte" a traversé Marseille...la nuit et durant plusieurs mois et elle a découvert une ville festive, joyeuse, à l'avant-garde de nombreuses modes.

La nuit à Marseille, c'est ce monde où tout parait possible pour les fêtards avertis, comme pour les travailleurs les plus précaires qui misent sur l'obscurité pour mieux gagner leur vie, et réaliser leur rêve. À travers un kinésithérapeute qui devient drag queen la nuit, des explorateurs urbains, une "chauffeur de taxi privé" ou les marins pompiers, vous allez découvrir la cité phocéenne comme vous ne l'avez jamais vue.

Martin, Marseillais de 32 ans, est kinésithérapeute le jour. La nuit, il devient Drag Queen. Pour lui, l'obscurité marseillaise, c'est "ce moment où l'on peut se révéler, être qui on veut, révéler des choses qu'on n'oserait pas le jour alors qu'on devrait tous oser être qui on est, à tous moments de la journée !". En moyenne, Martin se produit comme Drag Queen, trois fois par mois… Fort de ce succès exponentiel, un célèbre cabaret va lui commander un nouveau spectacle pour la saison prochaine.

Pour Sandra, première femme Chef de groupe du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, la nuit, "on peut rencontrer tous types de situations ! Des accidents de circulation, des départs de feu en habitation ou ailleurs. Les Marins Pompiers doivent pouvoir répondre présents et agir vite !". Nous la suivrons dans différentes gardes de nuit au chevet de la population marseillaise en difficulté, pour laquelle Sandra et le Bataillon sont souvent un point de repère rassurant et apaisant.

Nicolas et Ludovic, eux, sont "Urbexeurs". Ils explorent des lieux abandonnés et interdits par goût du frisson, amour de l'Histoire et volonté de partager leurs découvertes sur la chaîne Youtube aux désormais 18 000 abonnés, créée il y a 4 ans : LUDO ET NICO EXPLO. "Il y a un devoir de mémoire derrière tout ça. Il y a des lieux et des gens qui ne méritent pas d'être oubliés. Et la nuit permet ça, car en général, les gens qui peuvent nous repérer, dorment. Cela favorise la transgression et l'exercice de notre passion".

Pour Sabrina enfin, la nuit est tout sauf un "hobby" ! Elle est chauffeur à son compte. Sabrina élève son fils seule dans les quartiers nord, et mise sur la nuit pour gagner sa vie le mieux possible, qu'importe les risques encourus. "A Marseille, le danger peut roder partout ! Et pourtant je repars toutes les nuits travailler au volant de mon véhicule. J'ai choisi ce boulot parce qu'on est indépendant. On travaille quand on a envie et quand on élève son fils seul, c'est un avantage". Cette année, Sabrina s'est en plus fixée un objectif ambitieux : réussir à gagner assez d'argent pour envoyer sa mère et son fils en vacances en Algérie, leur pays natal…

Des nuits festives, aux nuits de dur labeur, en passant par de folles nuits d'aventures… Plongée dans la nuit Marseillaise aux côtés de ces noctambules qui n'hésitent pas à braver l'obscurité pour accomplir leurs rêves, sous l'œil toujours bienveillant et protecteur de la "Bonne Mère", éternel phare dans la nuit…