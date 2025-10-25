"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Charles-Olivier Adde samedi 25 octobre 2025 sur France 2

Samedi 25 octobre 2025 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de revoir trois numéros du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Charles-Olivier Adde et l'affaire Guy Georges.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00 Affaire Charles-Olivier Adde

Durant l'été 2019, dans le village des Rives, dans le Larzac, Samantha Adde, 43 ans, et sa fille Ombeline, 20 mois, sont retrouvées mortes, tuées à bout portant avec une carabine, dans la cave de leur maison. Charles-Olivier Adde l'époux de la victime et père de l'enfant, avoue le crime. L'affaire se révèle complexe.

15:00 Affaire Guy Georges

C’est une des affaires criminelles françaises les plus emblématiques, les plus glaçantes aussi, qui fait l’objet d’un numéro exceptionnel d’Au bout de l’enquête en deux épisodes.

Dans les années 1990, un homme prend pour cible des jeunes femmes en plein cœur de Paris. Elles sont violées et tuées dans des parkings ou des appartements, principalement dans les quartiers est de la capitale.

Un tueur en série rôde, la psychose s’installe, les femmes n’osent plus sortir de chez elles, certaines décident même de déménager.

Qui est cet homme, qui a laissé son ADN sur plusieurs scènes de crime, surnommé SK1, Serial Killer 1 ?

Une femme, Martine Monteil, patronne de la prestigieuse brigade criminelle de Paris, et un homme, le juge d’instruction Gilbert Thiel, vont le traquer pendant des années. Pour le confondre, ils iront même à l’extrême limite de ce que la loi leur permet.

En mars 1998, Guy Georges est arrêté après avoir fait sept victimes