"13h15 le samedi" : Les alpages en famille avec Julien et Aurélie ce 25 octobre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13j15 le samedi" ce 25 octobre 2025 sur France 2, une transhumance en famille jusqu’au massif du Beaufortain, l’un des plus beaux des Alpes, en compagnie de Julien et Aurélie, un couple de jeunes bergers auvergnats.

"13h15 le samedi" est retourné en Savoie pour la suite d’une aventure en famille : celle de Julien et Aurélie…

Bergers depuis 15 ans, ils se sont mariés dans les alpages et ils ont désormais un petit garçon d’un peu moins de deux ans.

Le magazine avait suivi les Auvergnats alors qu’ils partaient pour la toute première fois avec leur petit Timéo : une transhumance en famille jusqu’au massif du Beaufortain dans les Alpes.

Une fois là-haut dans les alpages, la famille a continué sa route sans les caméras et les équipes de "13h15 le samedi" les ont retrouvés pour terminer la grande aventure avec eux. Trois mois et demi de découvertes au contact de la nature.

Un document signé Marc de Langenhagen avec Tiphaine Honoré, Yohann Perrier, Guillaume Salasca et Alexandre Adam / Kartagen.