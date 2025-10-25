recherche
"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre, dimanche 26 octobre 2025 sur RMC Découverte

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 octobre 2025 153
"Faites entrer l'accusé" sur l'affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre, dimanche 26 octobre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 26 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" consacré à l'affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre.

"Faites entrer l’accusé", depuis vingt-cinq ans, raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises. Dorénavant sur RMC Découverte, 16 épisodes inédits viendront enrichir cette nouvelle saison.

Christophe Delay et Dominique Rizet vous plongent au cœur des dossiers qui ont marqué l’actualité judiciaire française de ces dernières années, des faits jusqu’au dernier procès. Du dossier Bacot à celui de Rasmouk en passant par d’autres intrigues policières moins médiatisées, le duo vous emmène dans les coulisses de la vie judiciaire.

Dino Scala : le violeur de la Sambre

Surnommé "le violeur de la Sambre", a semé la terreur dans le Nord de la France et la Belgique pendant près de 30 ans.

Qui aurait pu soupçonner que cet entraîneur de football respecté pouvait se métamorphoser en prédateur sexuel la nuit ?

Scala aurait commis 56 agressions sexuelles, pour lesquelles il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

