recherche
Magazines

"Enquête Exclusive" : Forains américains, fêtes géantes et fortunes XXL sur M6 dimanche 26 octobre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 octobre 2025 149
"Enquête Exclusive" : Forains américains, fêtes géantes et fortunes XXL sur M6 dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 à 23:10 sur M6, le magazine "Enquête Exclusive" vous emmène à la rencontre des forains américains, des dynasties d'entrepreneurs qui sont au cœur de l'industrie lucrative et spectaculaire des fêtes foraines aux États-Unis.

Nées à la fin du 19e siècle, les foires américaines sont devenues au fil des décennies un des symboles du divertissement made in USA, entre démesure et traditions rurales. Ces événements populaires XXL, qui célèbrent une Amérique festive et patriotique, attirent plus de 150 millions de visiteurs par an et génèrent 30 milliards d’euros de chiffre d'affaires !

Les rois des foires forment une communauté discrète mais puissante : 250 000 forains répartis à travers tout le pays. Ce sont des familles d’entrepreneurs, des hommes et femmes d'affaires à la tête de sociétés redoutablement organisées et prospères.

Parmi les attractions incontournables, il y a des spectacles à grand frisson, emblématiques de la culture américaine de la fête foraine, comme celui de Brian Miser, l’un des tous derniers hommes-canons du pays. À 62 ans, il joue encore sa vie à chaque explosion. Lee et Lyle Le Captain, père et fils, eux, sont devenus millionnaires grâce à leur show de bûcheronnage sportif qu’ils proposent aux quatre coins du pays 10 mois sur 12.

Autre show star des foires : les "derbies de démolition". Ces courses automobiles ont pour but de détruire entièrement son véhicule et celui de ses concurrents. L’une d’entre elles se tient chaque année à la foire d’Hamburg dans l’État de New York, l’une des plus grandes du pays qui attire 1,5 million de personnes en dix jours ! Autant de bouches à nourrir pour les forains restaurateurs qui se frottent les mains. Certains bâtissent des fortunes avec des spécialités culinaires traditionnelles des foires. À l’image du "funnel cake", ce beignet de pâte frite gigantesque que les visiteurs s’arrachent pour 15 dollars. Derrière le succès de cette bombe calorique, encore une famille de forains, Toni Taylor et sa fille Alexi. Elles en sont les reines incontestées depuis trois générations. Découverte de ces dynasties d’entrepreneurs qui font tourner l’industrie des fêtes foraines aux États-Unis.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sur le chemin de l'école&quot; à revoir sur France 4 lundi 27 octobre 2025

"Sur le chemin de l'école" à revoir sur France 4 lundi 27 octobre 2025

25 octobre 2025 - 12:49

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; : Aventures en train sur TF1 samedi 25 octobre 2025

"Reportages découverte" : Aventures en train sur TF1 samedi 25 octobre 2025

25 octobre 2025 - 11:53

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 25 octobre 2025, les meilleurs moments à revoir sur France 2

"Quelle époque !" samedi 25 octobre 2025, les meilleurs moments à revo…

24 octobre 2025 - 20:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...