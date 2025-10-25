"Enquête Exclusive" : Forains américains, fêtes géantes et fortunes XXL sur M6 dimanche 26 octobre 2025

Dimanche 26 octobre 2025 à 23:10 sur M6, le magazine "Enquête Exclusive" vous emmène à la rencontre des forains américains, des dynasties d'entrepreneurs qui sont au cœur de l'industrie lucrative et spectaculaire des fêtes foraines aux États-Unis.

Nées à la fin du 19e siècle, les foires américaines sont devenues au fil des décennies un des symboles du divertissement made in USA, entre démesure et traditions rurales. Ces événements populaires XXL, qui célèbrent une Amérique festive et patriotique, attirent plus de 150 millions de visiteurs par an et génèrent 30 milliards d’euros de chiffre d'affaires !

Les rois des foires forment une communauté discrète mais puissante : 250 000 forains répartis à travers tout le pays. Ce sont des familles d’entrepreneurs, des hommes et femmes d'affaires à la tête de sociétés redoutablement organisées et prospères.

Parmi les attractions incontournables, il y a des spectacles à grand frisson, emblématiques de la culture américaine de la fête foraine, comme celui de Brian Miser, l’un des tous derniers hommes-canons du pays. À 62 ans, il joue encore sa vie à chaque explosion. Lee et Lyle Le Captain, père et fils, eux, sont devenus millionnaires grâce à leur show de bûcheronnage sportif qu’ils proposent aux quatre coins du pays 10 mois sur 12.

Autre show star des foires : les "derbies de démolition". Ces courses automobiles ont pour but de détruire entièrement son véhicule et celui de ses concurrents. L’une d’entre elles se tient chaque année à la foire d’Hamburg dans l’État de New York, l’une des plus grandes du pays qui attire 1,5 million de personnes en dix jours ! Autant de bouches à nourrir pour les forains restaurateurs qui se frottent les mains. Certains bâtissent des fortunes avec des spécialités culinaires traditionnelles des foires. À l’image du "funnel cake", ce beignet de pâte frite gigantesque que les visiteurs s’arrachent pour 15 dollars. Derrière le succès de cette bombe calorique, encore une famille de forains, Toni Taylor et sa fille Alexi. Elles en sont les reines incontestées depuis trois générations. Découverte de ces dynasties d’entrepreneurs qui font tourner l’industrie des fêtes foraines aux États-Unis.