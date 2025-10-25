Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 25 octobre 2025 à 20:30 pour une interview sans filtre du chanteur Jean-Louis Aubert.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Jean-Louis Aubert face à la rédaction du Papotin

Figure incontournable de la scène musicale française, Jean-Louis Aubert a marqué plusieurs générations avec ses textes poétiques et ses mélodies inoubliables, de Téléphone à sa carrière en solo.

Pour ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, l’artiste s’est prêté au jeu avec générosité et sensibilité.

Une rencontre placée sous le signe de la confiance, où sont nés de nombreux moments de complicité musicale !