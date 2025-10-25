recherche
Magazines

"Les Rencontres du Papotin" avec Jean-Louis Aubert samedi 25 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 25 octobre 2025 190
"Les Rencontres du Papotin" avec Jean-Louis Aubert samedi 25 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 25 octobre 2025 à 20:30 pour une interview sans filtre du chanteur Jean-Louis Aubert.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Jean-Louis Aubert face à la rédaction du Papotin

Figure incontournable de la scène musicale française, Jean-Louis Aubert a marqué plusieurs générations avec ses textes poétiques et ses mélodies inoubliables, de Téléphone à sa carrière en solo.

Pour ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, l’artiste s’est prêté au jeu avec générosité et sensibilité.

Une rencontre placée sous le signe de la confiance, où sont nés de nombreux moments de complicité musicale !

Dernière modification le samedi, 25 octobre 2025 16:23
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 16:24

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 16:24

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 26 octobre 2025 sur M6, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 16:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...