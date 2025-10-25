"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 26 octobre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Chaînes de boulangerie : le pain discount

Baguettes à moins de 30 centimes ou promos permanentes des chaînes de Boulangerie, que vaut le pain discount ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Affaire Grégory, soupçons sur la grande tante

41 ans après, soupçons sur la grande tante du petit Grégory. Elle serait l'un des corbeaux de l'affaire.

L'école des sorciers en Bretagne

Un château breton transformé en école des sorciers. Le pari fou d'un fan des vieilles pierres et de Harry Potter.

19:30 Le portrait de la semaine

Steffy Alexandrian

La force et la résilience de Steffy Alexandrian victime d'un inceste que personne n'a su arrêter. Elle se confie dans le Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara.