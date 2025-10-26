"13h15 le dimanche" : retour sur l'affaire Grégory, l'histoire d'une vengeance, ce 26 octobre 2025 sur France 2

Ce 26 octobre 2025, le magazine "13h15 le dimanche" revient sur l'une l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises, l'affaire du petit Grégory.

Plus de quarante ans après l'assassinat de Grégory Villemin, nouveau rebondissement dans l'affaire qui hante la France depuis quarante et un ans. Sa grand-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen vendredi 24 octobre. Elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont menacé la famille Villemin pour "association de malfaiteurs criminelle".

Interrogée par la cour d’appel de Dijon, elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux ayant menacé la famille Villemin pendant des années. Ses avocats, maîtres Giuranna, Berna et Bouthier contestent cette mise en examen "sur le fond comme sur la forme" et ont déclaré faire appel de cette décision.

Déjà en 2017, cette femme de 81 ans avait été incarcérée durant quatre jours dans l'enquête visant à élucider la mort du petit Grégory Villemin, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux glacées de la Vologne, le 16 octobre 1984. À l'époque, elle avait été mise en examen pour "enlèvement et séquestration suivie de mort", une décision annulée en 2018 pour vice de forme.

Encore aujourd'hui, la mort du petit Grégory demeure l’une des plus grandes énigmes de notre pays. Retour sur une enquête tentaculaire qui, depuis le départ, s’est orientée vers la piste familiale sans réussir pour le moment à déterminer les auteurs du meurtre.

Une série en quatre épisodes signée Pauline Dordilly, Henri Desaunay, Simon Fichet et Nicolas Berthelot.