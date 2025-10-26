recherche
Magazines

"13h15 le dimanche" : retour sur l'affaire Grégory, l'histoire d'une vengeance, ce 26 octobre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 26 octobre 2025 189
"13h15 le dimanche" : retour sur l'affaire Grégory, l'histoire d'une vengeance, ce 26 octobre 2025 sur France 2

Ce 26 octobre 2025, le magazine "13h15 le dimanche" revient sur l'une l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises, l'affaire du petit Grégory.

Plus de quarante ans après l'assassinat de Grégory Villemin, nouveau rebondissement dans l'affaire qui hante la France depuis quarante et un ans. Sa grand-tante Jacqueline Jacob a été mise en examen vendredi 24 octobre. Elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui ont menacé la famille Villemin pour "association de malfaiteurs criminelle".

Interrogée par la cour d’appel de Dijon, elle est soupçonnée d'être l'un des corbeaux ayant menacé la famille Villemin pendant des années. Ses avocats, maîtres Giuranna, Berna et Bouthier contestent cette mise en examen "sur le fond comme sur la forme" et ont déclaré faire appel de cette décision.

Déjà en 2017, cette femme de 81 ans avait été incarcérée durant quatre jours dans l'enquête visant à élucider la mort du petit Grégory Villemin, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux glacées de la Vologne, le 16 octobre 1984. À l'époque, elle avait été mise en examen pour "enlèvement et séquestration suivie de mort", une décision annulée en 2018 pour vice de forme.

Encore aujourd'hui, la mort du petit Grégory demeure l’une des plus grandes énigmes de notre pays. Retour sur une enquête tentaculaire qui, depuis le départ, s’est orientée vers la piste familiale sans réussir pour le moment à déterminer les auteurs du meurtre.

Une série en quatre épisodes signée Pauline Dordilly, Henri Desaunay, Simon Fichet et Nicolas Berthelot.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier&quot; : l'Amérique en folie sur Gulli lundi 27 octobre 2025

"Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" : l'Amérique en folie sur Gulli lundi 27 octobre 2025

26 octobre 2025 - 12:53

Sur le même thème...

&quot;Appels d'urgence&quot; en immersion avec la police municipale de Beauvais sur TFX lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

"Appels d'urgence" en immersion avec la police municipale de Beauvais sur TFX lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

26 octobre 2025 - 12:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...