"Appels d'urgence" en immersion avec la police municipale de Beauvais sur TFX lundi 27 octobre 2025 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié dimanche 26 octobre 2025
Lundi 27 octobre 2025 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgence" : « Emeutes, bagarres : la tension monte pour la police municipale de Beauvais ».

Direction Beauvais, préfecture du département de l’Oise, à 100 km au nord de Paris. La ville est connue des touristes du monde entier pour sa splendide cathédrale.

Mais pour ses 60 000 habitants, Beauvais est l’exemple parfait de ces villes moyennes confrontées à la délinquance au quotidien : on y déplore 8 crimes ou délits commis chaque jour en moyenne.

Pour y faire face, une police municipale est sur tous les fronts : 50 agents qui traquent jour et nuit le moindre trouble à la tranquillité publique. Et leur grand problème, c’est le centre-ville : théâtre de bagarres en tout genre liées à l’alcool, à des soirées très arrosées, à des rixes entre automobilistes ou entre petits trafiquants de drogues.

Des interventions musclées qui se multiplient lors des week-ends ou à l’occasion de grands rassemblements très agités comme la fête de la musique, particulièrement mouvementée cette année.

