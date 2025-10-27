"Ça commence aujourd'hui" lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 27 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:55 Au début, il était juste venu faire des travaux !

L’amour surgit parfois là où on ne l’attend pas. Qu’il apparaisse dans l’urgence d’un déménagement, lors de réparations dans la maison ou même après une séparation difficile, il sait bousculer les certitudes et offrir une nouvelle chance d’être heureux. À travers les histoires des parents d’Alexandra, de Cloé et de Cindy, découvrez comment une rencontre imprévue peut changer toute une vie.

Alexandra est née d’un amour improbable entre Dragan, artiste serbe réfugié, et Valérie, une jeune Française indépendante. Ils se sont rencontrés par hasard lors de travaux de peinture et se sont rapprochés autour d’un dîner improvisé. Malgré toutes les différences et les préjugés, ils se sont mariés très vite et ont construit une famille heureuse et soudée depuis plus de 30 ans.

Il y a 13 ans, alors qu’il venait réparer le chauffage Anthony est tombé amoureux de Cloé, bien qu’elle soit déjà en couple. Persévérant, il attendra patiemment que Cloé soit prête à lui donner une chance. Leur rencontre orchestrée par la mère de Cloé finit par porter ses fruits : après la rupture de Cloé avec son compagnon, elle rejoint Anthony et ne le quittera plus.

Pour Cindy, l’amour a pris la forme d’un retour inattendu d’un ancien camarade d’école, Maxime, venu réparer son poêle défectueux. Après une période difficile due à une séparation récente, Cindy concentrait toute son énergie sur ses enfants. Pourtant, le hasard d’une panne et d’un visage familier réveille une complicité oubliée. En seulement deux mois, ils concrétisent leur attirance et, au fil des mois, bâtissent ensemble une nouvelle vie familiale.

15:05 Triplés : ils sont passés de couple à famille nombreuse !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des familles qui sont passées du statut de couple à celui de famille nombreuse en un clin d’œil en accueillant des triplés.

Une semaine après sa 1ère échographie, Audrey apprend qu’elle attend deux bébés. Puis à trois mois de grossesse, lors d’une échographie de contrôle, elle découvre qu’elle attend en réalité des triplés. Son mari est en déplacement à l’étranger, c’est la panique. Mais après une grossesse tumultueuse et des bébés prématurés, tout va pour le mieux aujourd’hui.

C’est à la 1ère échographie qu’on annonce à Alexia qu’elle attend des triplés. On lui propose une réduction embryonnaire, mais c’est inconcevable pour elle de choisir lequel de ses enfants vivra. Les triplés d’Alexia et de Nicolas sont nés grands prématurés à 25 semaines et ils sont aujourd’hui une famille nombreuse comblée.

Nathalie a accouché de ses triplés Manon, Alban et Quentin il y a 30 ans. Une expérience qui lui paraît à la fois lointaine, et comme si c’était hier ! Nés prématurément, leur séjour à l’hôpital a permis au couple d’avoir du temps pour mettre en place en organisation quasi militaire. Entre hauts et bas, Nathalie et Manon se remémorent ces trente années si particulières.