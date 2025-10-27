"90' Enquêtes" : immersion inédite avec la police de Poitiers sur TMC mardi 28 octobre 2025

Mardi 28 octobre 2025 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Courses-poursuites, bagarres et agressions : Poitiers sous tension ».

Pendant 2 mois, les équipes du magazine "90' Enquêtes" ont partagé le quotidien mouvementé des policiers de Poitiers.

Leur rôle, préserver la tranquillité des 90 000 habitants d'une ville réputée pour sa douceur de vivre et son Futuroscope.

Parmi eux, Pascal, 55 ans : pour la première fois de sa carrière, il va se retrouver au milieu d'émeutiers, sa voiture de police caillassée. Comment va-t-il s'en sortir ?

À Poitiers, le trafic de stupéfiant est en pleine explosion, et parfois les policiers doivent faire face à de surprenants règlements de compte entre dealers et consommateurs.

Suivez également Julie, une policière de 28 ans, qui va devoir résoudre une délicate affaire de vengeance entre deux ados, à coups de vidéos un peu trop dénudées...

Un quotidien sous tension qui laisse peu de répit aux policiers !