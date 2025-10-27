Restauration d'une Peugeot 405 MI16 4x4 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le huitième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Peugeot 405 MI16 4x4.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic !

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x08 • Peugeot 405 MI16 4x4

Aujourd'hui, Baptiste a mis la main sur une véritable légende des années 90 : la Peugeot 405 Mi16x4, une berline sportive française. Une voiture conçue pour rouler vite, longtemps et fort.

Mais l'exemplaire qu'il a déniché est loin d'être prêt à reprendre la route. Sous le capot, le moteur XU9J4 a souffert : joint de culasse brûlé, culasse déformée et une soupape tordue, le tout causé par une surchauffe due à un bricolage douteux de l'ancien propriétaire.

Et ce n'est pas tout : à l'arrière, le pont montre aussi des signes de faiblesse, entre roulements de bras fatigués, fuite de liquide hydraulique et capteur ABS hors service.

Ce chantier s'annonce comme une remise en état complète. Baptiste va devoir se retrousser les manches pour rendre à cette Mi16x4 sa gloire d'antan et espérer trouver un passionné prêt à l'emmener de nouveau sur la route.