recherche
Magazines

Restauration d'une Peugeot 405 MI16 4x4 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 134
Restauration d'une Peugeot 405 MI16 4x4 dans "Vintage Mecanic" sur RMC Découverte mardi 28 octobre 2025 (vidéo)

Mardi 28 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le huitième épisode de la 10ème saison de "Vintage Mecanic" consacré à la restauration d'une Peugeot 405 MI16 4x4.

L’émission automobile culte Vintage Mecanic célèbre cette année un cap symbolique : sa 10ème saison !

Pour cette saison évènementielle, le programme phare de la restauration automobile fait peau neuve et s’ouvre à une nouvelle ère, tout en restant fidèle à l’esprit qui a séduit des millions de passionnés. Son atout majeur ? Sa capacité à vulgariser la mécanique et à transmettre ses astuces de pro. Vendre, acheter, restaurer, estimer… c’est son quotidien et il met aujourd’hui son savoir-faire au service de Vintage Mecanic

Après 9 saisons aux commandes, François Allain a décidé de voguer vers de nouveaux horizons mécaniques et de relever de nouveaux défis. Il passe aujourd’hui le volant à Baptiste - Les Pilotes du Dimanche -, l’un des créateurs de contenus automobile les plus en vue de la scène digitale.

Épisode 10x08  Peugeot 405 MI16 4x4

Aujourd'hui, Baptiste a mis la main sur une véritable légende des années 90 : la Peugeot 405 Mi16x4, une berline sportive française. Une voiture conçue pour rouler vite, longtemps et fort.

Mais l'exemplaire qu'il a déniché est loin d'être prêt à reprendre la route. Sous le capot, le moteur XU9J4 a souffert : joint de culasse brûlé, culasse déformée et une soupape tordue, le tout causé par une surchauffe due à un bricolage douteux de l'ancien propriétaire.

Et ce n'est pas tout : à l'arrière, le pont montre aussi des signes de faiblesse, entre roulements de bras fatigués, fuite de liquide hydraulique et capteur ABS hors service.

Ce chantier s'annonce comme une remise en état complète. Baptiste va devoir se retrousser les manches pour rendre à cette Mi16x4 sa gloire d'antan et espérer trouver un passionné prêt à l'emmener de nouveau sur la route.
Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 13:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

Le concert de Grand Corps Malade au Zénith de Lille rediffusé sur France 4 mercredi 29 octobre 2025

Le concert de Grand Corps Malade au Zénith de Lille rediffusé sur France 4 mercredi 29 octobre 2025

27 octobre 2025 - 14:04

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; : immersion inédite avec la police de Poitiers sur TMC mardi 28 octobre 2025

"90' Enquêtes" : immersion inédite avec la police de Poitiers sur TMC mardi 28 octobre 2025

27 octobre 2025 - 11:49

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 26 octobre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

25 octobre 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...