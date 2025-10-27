"La grande librairie" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 29 octobre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 29 octobre 2025 :

Boris Cyrulnik pour son livre « Conversation avec Boris Cyrulnik » (Autrement collection Zadig)

Rescapé de la rafle du 10 janvier 1944, orphelin ballotté d’institutions en familles d’accueil qui deviendra finalement un médecin de renom, Boris Cyrulnik a lui-même fait l’expérience de cette « résilience » qui l’a fait connaître en tant que psychiatre. Il lui reste de cette jeunesse mouvementée un souci permanent du bien-être des enfants, auquel il dévouera une grande partie de ses recherches et de ses engagements. Dans cette conversation douce et profonde, cet homme qui se qualifie lui-même de « marginal » rend hommage aux parcours atypiques et aux individus singuliers qu’ils forgent.

Agnès Desarthe pour son livre « L’oreille absolue » (L’Olivier)

La romancière raconte la vie d’une poignée de villageois rassemblés autour d’une passion, la musique. Elle raconte la vie, ses multiples histoires, ses destins, ses hasards, ses secrets et ses fragilités. Dans ce roman polyphonique, Agnès Desarthe s’amuse à nouer et dénouer les destins par le seul jeu de l’écriture.

Aurélie Silvestre pour son livre « Déplier le cœur » (Seuil)

Aurélie Silvestre a perdu son compagnon au Bataclan, alors qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant. En septembre 2021 s’ouvre le procès des attentats du 13 novembre auquel elle va assister en tant que partie civile. La traversée qu’elle nous livre dans ce récit intime imbrique tout à la fois une réflexion sur son statut de victime et le cheminement de sa reconstruction de femme.

Antoine Senanque pour son livre « Adieu Kolyma » (Grasset)

Ce roman nous transporte dans l’une des régions les plus désolées du monde pour y jouer les dernières notes de la sonate Sylla Bach et mettre en scène un drame shakespearien dont tous les éléments sont présents :l’amour, la mort, la guerre ; les liens du sang rompus, la loi des clans trahie et les corps désunis.

Paul Gasnier pour son livre « La collision » (Gallimard)

En décortiquant son drame familial, Paul Gasnier révèle deux destins qui s’écrivent en parallèle, dans la même ville, et qui s’ignorent jusqu’au jour où ils entrent violemment en collision. C’est aussi l’histoire de deux familles qui racontent chacune l’évolution du pays. Un récit en forme d’enquête littéraire qui explore la force de nos convictions quand le réel les met à mal, et les manquements collectifs qui créent l’irrémédiable.

Diffusion au cours de l'émission du sujet « Rencontre avec Dan Brown » (initialement prévu la semaine dernière) à l’occasion de son nouveau roman « Le Secret des secrets » (JC Lattès).