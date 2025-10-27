"C dans l'air" lundi 27 octobre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 27 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce lundi 27 octobre 2025, Caroline Roux recevra Alain Bauer, professeur émérite de criminologie.

Une semaine après le casse du siècle au Louvre, deux suspects ont été arrêtés. Déjà connus des services de police, ils sont soupçonnés d’avoir fait partie du commando qui s’est emparé des joyaux de la Couronne de France. L'un des suspects est franco-algérien, âgé d'une trentaine d'années, originaire d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il est déjà connu de la police pour des vols. Un autre homme, de nationalité française, a également été interpellé hier soir en région parisienne. "Je confirme que les enquêteurs de la BRB [Brigade de répression du banditisme] ont procédé à des interpellations dans la soirée du 25 octobre. L'un des hommes interpellés s'apprêtait à quitter le territoire depuis l'aéroport de Roissy", déclare le parquet de Paris.

Les deux suspects sont actuellement entendus au siège parisien de la police judiciaire. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. L'objectif reste de retrouver le commando complet mais surtout le précieux butin, toujours introuvable.

Alain Bauer, reviendra avec sur les derniers développements de l'enquête sur le cambriolage du Louvre. Il reviendra également sur son dernier ouvrage, "Déclinocène", publié aux éditions Fayard.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest-France.

Richard Werly, éditorialiste international à Blick.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique au Figaro.

Florian Louis, historien, spécialiste des relations internationales, membre de la rédaction de la revue Le Grand Continent.

Le thème de l'émission :

Argentine : le triomphe de Javier Milei

Un président conforté. Avec plus de 40% des voix, l'ultralibéral argentin Javier Milei a remporté hier les élections de mi-mandat visant à renouveler une partie du Congrès. « Merci à tous ceux qui continuent de soutenir les idéaux de la liberté », a-t-il lancé dans la soirée. Malgré les scandales, les outrances et la gouvernance brutale de ce chef d'Etat d'extrême droite, ce test national est donc réussi après ses deux années au pouvoir.

Ce lundi, Donald Trump a félicité son allié en soulignant une « victoire écrasante ». L’extrême droite française aussi à adressé ses félicitations au président argentin. Éric Ciotti (UDR) a salué son « excellent bilan » tandis que Frédéric Falcon (RN) a adressé ses vœux d'encouragement en soulignant les erreurs commises par de nombreux sondages. Plus étonnant, Guillaume Kasbarian, député du bloc central, a lui aussi estimé que cette victoire était une bonne nouvelle.

Élus et réélus, les leaders politiques d'extrême droite convainquent donc les électeurs malgré la brutalité de leur fonctionnement. En Floride, les expulsions de migrants sont musclées. Forte de ses 20 000 fonctionnaires, la police de l’immigration américaine (ICE) multiplie les descentes en agissant souvent au mépris des droits des personnes interpellées. C dans l'air est allé sur place, et a rencontré des habitants terrorisés qui se cachent pour échapper aux autorités.

Le complotisme est aussi une composante de l'extrême droite. En France s'ouvre ce lundi le procès de huit hommes et deux femmes comparaissant devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron. La Première dame est la cible d’une infox mondiale selon laquelle elle serait une femme transgenre. Apparue dès l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, cette rumeur transphobe est devenue virale outre-Atlantique grâce à l'influenceuse MAGA, Candace Owens.

Alors, comment expliquer le succès électoral de Javier Milei ? Comment analyser le durcissement des politiques populistes insufflées par Donald Trump ? Qui se cache derrière la rumeur transphobe ciblant Brigitte Macron ?

