"28 minutes" lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 20 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 27 octobre 2025 :

Ce thriller écologique nous plonge dans le monde foisonnant des océans

À la fois auteur et enseignant en littérature comparée à l'université Paris 8, Vincent Message publie "La folie océan" aux éditions du Seuil. L'écrivain, accoutumé à aborder des sujets de société complexes (capitalisme, écologie) par le biais de la fiction, se jette, une nouvelle fois, dans l'immense océan de la crise écologique actuelle. Ce roman contemporain mêlant la double vie amoureuse de Maya, biologiste spécialisée dans le plancton, et de son amant, Quentin, plongeur pour une réserve naturelle, devient un thriller lorsque l'activisme de Quentin lui vaut des menaces de mort. Il est l'invité du magazine ce soir.

Vingt ans après la mort de Zyed et Bouna, la banlieue est-elle toujours en état d’urgence ?

Il y a vingt ans, le 27 octobre 2005, Zyed Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, sont morts électrocutés dans un transformateur EDF alors qu’ils cherchaient à fuir un contrôle de police à Clichy-sous-Bois. Leur ami, Muhittin, 17 ans, gravement brûlé, a survécu et a été le premier à alerter sur ce qui s’est passé avant que les secours n’arrivent. Le soir même, la ville de Clichy est le théâtre d’émeutes urbaines, avant d'être suivie par d’autres villes dans le pays. Une tragédie qui a enflammé les banlieues françaises et le pays. Vingt ans après, jour pour jour, après la mort de Zyed et Bouna, une cérémonie d’hommage a été organisée ce lundi midi à Clichy-sous-Bois, près de la stèle située devant le collège Robert Doisneau où ils étaient scolarisés.

Xavier Mauduit profite de l'interpellation de deux suspects dans l'affaire du cambriolage du Louvre, pour revenir sur l'histoire du vol des joyaux de la couronne en 1792.

À l’occasion du lancement de la Transat Café l’Or, Théophile Cossa nous relate le fonctionnement de la plus longue et prestigieuse des courses à la voile en double.