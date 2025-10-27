"C à vous" lundi 27 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 27 octobre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 27 octobre 2025 :

Son parcours hors norme, son départ de Stellantis, la voiture de demain…

Carlos Tavares, ancien DG de Stellantis (2021-2024) et PDG de PSA (2014-2021) se confie dans son livre "Un pilote dans la tempête" aux éditions Plon.

Cambriolage au Louvre : deux suspects interpellés grâce à leur ADN

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

20:00 C à vous, la suite

Isabelle Huppert, Laurent Laffitte et Raphaël Personnaz pour le film “La Femme la plus riche du monde”.

Alain Chamfort, pour son livre “Temps forts” et en tournée avec “L’Impermanence Tour”.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.