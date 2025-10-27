recherche
Magazines

"C à vous" lundi 27 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 octobre 2025 273
"C à vous" lundi 27 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 27 octobre 2025 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 27 octobre 2025 :

18:55 C à vous

Son parcours hors norme, son départ de Stellantis, la voiture de demain…

Carlos Tavares, ancien DG de Stellantis (2021-2024) et PDG de PSA (2014-2021) se confie dans son livre "Un pilote dans la tempête" aux éditions Plon.

Cambriolage au Louvre : deux suspects interpellés grâce à leur ADN

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

20:00 C à vous, la suite

Isabelle Huppert, Laurent Laffitte et Raphaël Personnaz pour le film “La Femme la plus riche du monde”.

Alain Chamfort, pour son livre “Temps forts” et en tournée avec “L’Impermanence Tour”.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

Dernière modification le lundi, 27 octobre 2025 17:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

27 octobre 2025 - 17:21

Sur le même thème...

&quot;Les maternelles XXL&quot; lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

"Les maternelles XXL" lundi 27 octobre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

27 octobre 2025 - 17:21

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 29 octobre 2025, les invités reçus par …

27 octobre 2025 - 14:12 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...