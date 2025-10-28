"Ça commence aujourd'hui" mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mardi 28 octobre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ils ont frôlé la mort à l'autre bout du monde

Les vacances à l’étranger sont souvent synonymes de découvertes et de bonheur, mais elles peuvent parfois virer au drame à la suite d’un accident imprévu. Flavien, Sarah et Christelle ont vu leurs vies basculer lors de séjours à l’autre bout du monde. Voici un résumé de leurs parcours courageux face à l’épreuve.

Lors d’un séjour familial en Guadeloupe en février 2025, Flavien développe une myélopathie, une compression rare de la moelle épinière survenue après un cours de surf. En quelques heures, il devient paraplégique et doit être hospitalisé d’urgence, puis rapatrié pour des soins spécialisés. Malgré cette épreuve et toujours en rééducation, il garde l’espoir de pouvoir remarcher l’année suivante.

En 2019, lors de vacances en Thaïlande, Sarah est victime d’un grave accident de scooter qui la fait chuter dans un ravin. Sérieusement blessée et le visage très abîmé, elle traverse un long parcours médical entre opérations et séjour à l’hôpital. Grâce à son moral et au soutien de son conjoint, elle récupère étonnamment bien et garde une attitude positive.

En avril 2019, à Saint-Barthélemy, Christelle est emportée par une vague alors qu’elle marchait près d’une piscine naturelle. Projetée sur les rochers, elle se fracture une lombaire et subit un traumatisme crânien. Commence alors un long parcours médical entre la Guadeloupe et la métropole : opérations, longs mois d'immobilisation, rééducation et soutien psychologique. Quatre ans plus tard, elle se reconstruit peu à peu, mais l’accident reste difficile à accepter.

15:05 Un ange gardien les a sauvés !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités dont la vie a été sauvée par un ange-gardien.

Durant sa vingtaine, Rose traverse une profonde dépression. Un soir, alors qu’elle songe à mettre fin à ses jours, elle lance un appel à l’aide sur un forum. Une femme, Anne-Marie, lui répond et l’empêche de passer à l’acte. Depuis lors, les deux femmes ont noué un lien très fort et Anne-Marie est devenue comme une grand-mère pour Rose.

Lorena et Harry venaient d’accueillir leurs jumeaux. Un soir, Lorena a remarqué que quelque chose n’allait pas avec l’un de ses fils. Paniquée, la famille s’est rendue au rez-de-chaussée où vivait Alexandre, ami d'enfance de Lorena et étudiant en médecine, qui a adopté les bons réflexes en attendant l’arrivée des secours. Le lendemain, c’est leur autre fils qui a montré les mêmes symptômes et qui sera à nouveau sauvé par Alexandre avant d’être conduit à l’hôpital où était resté son frère.

Agnia, la fille de David, a développé une leucémie à l’âge de 12 ans. Grâce à une page de soutien sur Facebook, David a rencontré Alexandra. Quelques années plus tard, Agnia a fait une rechute et est décédée en mai 2023, à 17 ans. Alexandra a été la lumière de David dans cette terrible épreuve.