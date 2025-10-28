"28 minutes" mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 28 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 28 octobre 2025 :



Dans "Folcoche", la journaliste Émilie Lanez accuse Hervé Bazin de "matricide littéraire".

Argentine : Javier Milei est conforté par la victoire de son parti à mi-mandat.

Budget 2026 : la taxation des plus riches est-elle la clé pour donner un budget à la France ?

"Vipère au poing" : la vengeance d’Hervé Bazin contre sa mère ?

"Folcoche". Ce mot associant folle et cochonne est le nom que l’écrivain Hervé Bazin a donné à sa mère qu’il décrit comme une femme cruelle dans "Vipère au poing", son premier roman autobiographique publié en 1948. Le récit de cette figure maternelle terrifiante lui a valu un immense succès littéraire puisque le roman a été vendu à 5 millions d’exemplaires et a été traduit dans 32 langues. Mais la réalité de ce portrait familial était plus compliquée qu’il n’y paraît. Émilie Lanez, journaliste, grand reporter à L’Express, en est convaincue. Elle se livre à une véritable opération de réhabilitation de cette figure maternelle dans son dernier livre sobrement intitulé "Folcoche" (éditions Grasset). Elle accuse Hervé Bazin de “matricide littéraire”.

Les journalistes Aysegul Sert et Richard Werly, ainsi que l’essayiste Philippe Manière analysent deux actualités.

Argentine : Javier Milei conforté par la victoire de son parti à mi-mandat ?

Les élections législatives de mi-mandat en Argentine ont renforcé le parti de Javier Milei, La Libertad Avanza, qui a recueilli plus de 41 % des voix le 26 octobre, triplant ainsi sa base parlementaire. Il bénéficie donc d’un nouvel élan pour lancer de nouvelles réformes basées sur la dérégulation de l’économie. Donald Trump a immédiatement félicité son allié, lui qui avait promis une aide de plus de 40 milliards de dollars en cas de victoire du parti du président argentin. Comment expliquer ces résultats ?

Budget 2026 : faut-il taxer les plus riches pour éviter la dissolution ?

Lundi 27 octobre, les débats sur le budget ont repris à l’Assemblée nationale. La semaine s’annonce décisive puisque le Parti socialiste fait de nouveau planer la menace de la censure en demandant des mesures pour taxer les plus riches dans le prochain budget, comme une taxe Zucman allégée. La taxation des plus riches est-elle la clé pour donner un budget à la France ?

Xavier Mauduit s’intéresse à la crise historique de la légende automobile Porsche et nous raconte l’histoire de son fondateur.

Théophile Cossa revient sur la multiplication des attaques d’orques et nous explique comment ces mammifères marins opèrent.