"C dans l'air" mardi 28 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce mardi 28 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Laetitia Cherel, journaliste à la cellule investigation de Radio France, auteure d'une enquête sur la fausse information "Brigitte Macron femme transgenre".

Jugés pour cyberharcèlement à l'encontre de Brigitte Macron, plusieurs prévenus ont affirmé lundi devant le tribunal correctionnel de Paris avoir voulu faire "de l'humour" ou "informer" en relayant une infox mondiale sur sa prétendue transidentité et pédophilie. Absente du procès, l'épouse du chef de l'Etat a indiqué aux enquêteurs que la rumeur avait eu "un très fort retentissement" sur son entourage et sur elle-même, rapportant que ses petits-enfants entendaient dire que "leur grand-mère est un homme". Sa fille, Tiphaine Auzière, a témoigné aujourd'hui en ce sens, à la demande de l'avocat de sa mère.

Cette riposte judiciaire en France, de la part de Brigitte Macron, doublée d'une plainte aux États-Unis, intervient après quatre ans de polémiques et de rumeurs qui n'ont cessé d'enfler, largement relayées par les réseaux complotistes et d'extrême droite. Médium, courtier, professeur de sport, ou encore informaticien ont défilé à la barre, devant une salle comble.

Née dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la rumeur transphobe est devenue virale aux États-Unis où le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites contre Candace Owens, podcasteuse d'extrême droite, auteure d'une série de vidéos intitulée "Becoming Brigitte" ("Devenir Brigitte"). Plusieurs personnes jugées à Paris ont relayé les publications virales de l'Américaine, se réjouissant de voir "l'affaire Brigitte" s'internationaliser.

François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques et président de l'association Fipeco.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L'Usine Nouvelle.

Myriam Encaoua, journaliste et présentatrice de Tout Est Politique sur franceinfo (18/20h le week-end).

Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégies d’entreprise de l’Ifop.

Le thème du magazine :

Budget : le retour des impôts !

Six milliards d'euros. Le rendement de la surtaxe sur les grandes entreprises a été revu à la hausse hier à l'Assemblée nationale. Quatre milliards avaient été prévus dans le projet de loi de finance 2026, avant qu'un amendement soit voté à la surprise générale (196 voix pour, 149 contre). Le vote a fracturé le bloc central : Renaissance et LR ont rejeté le texte, contrairement au Modem qui a voté comme LFI, les communistes, le PS, les écologistes. L'extrême droite et la droite fustigent une « folie fiscale ».

Le Palais Bourbon est le théâtre de débats houleux depuis le début des débats sur le budget. Les socialistes profitent de leur pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement pour faire monter les enchères. Ils réclament une taxe Zucman « light », ce que refuse l'exécutif. Une stratégie du compromis qui irrite le reste de la gauche et ravive les tensions entre les anciens alliés du Nouveau Front Populaire. Le RN lui, s'est opposé à l'amendement voté hier, comme il s'opposerait à une éventuelle taxe Zucman, allégée ou non.

Le bon fonctionnement des services publics est au cœur des discussions. Sur le terrain, certains Français se plaignent du déficit de services publics dans leur département, eux qui pourtant cotisent comme chaque contribuable. C dans l'air a suivi un bus médicalisé parcourant plusieurs villages de Vendée dans le but de lutter contre les déserts médicaux.

Pendant ce temps, la Norvège a instauré une taxe de 1,1% sur les patrimoines de plus de 1,7 millions d'euros. Le pays des Fjords est l’un des plus riches au monde, c’est aussi l’un des rares pays d’Europe où subsiste un impôt sur la fortune. Mais trois cents multimillionnaires ont déjà fui, ce qui alimente en France l'idée que la taxe Zucman engendrerait une fuite des capitaux.

Alors, la surtaxe des grandes entreprises est-elle juste ? Comment lutter contre la désertion des services publics dans certaines régions ? La taxe Zucman ferait-elle fuir les plus riches ?

