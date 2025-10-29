"Ça commence aujourd'hui" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 29 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

13:50 Enfants, ils ont été séparés de leur famille biologique

Depuis des décennies, des enfants à travers le monde ont été séparés de leur famille biologique dans des conditions parfois troublantes ou illégales. À travers les témoignages de Sabrina, Philippe et Marie-Claire, nous découvrons les conséquences humaines de ces drames et la force de ceux qui cherchent à comprendre leur histoire.

Il y a plus de 60 ans en Algérie, la mère de Sabrina a accouché seule à l’hôpital d’un petit garçon qui lui a été retiré sans explication, puis déclaré mort sans aucune preuve. Marquée par cette perte, elle a ensuite fondé une famille en France. Des années plus tard, un témoignage à la télévision fait renaître l’espoir de retrouver ce fils disparu, et Sabrina mène depuis une enquête pour connaître la vérité et aider sa mère à obtenir des réponses.

Adopté en Belgique à 4 mois, Philippe pensait avoir été abandonné par ses parents biologiques. En 2019, il découvre via un reportage qu’il a peut-être été enlevé au Sri Lanka. En 2024, il retourne sur place, retrouve la trace de sa mère, et apprend qu’elle ne voulait finalement pas l’abandonner, mais qu’on le lui a pris. Leurs retrouvailles lui apportent à la fois bonheur et tristesse face au temps perdu, mais lui permettent enfin de comprendre son histoire.

Adoptée à 6 jours par une famille belge en 1968, Marie-Claire découvre après le décès de sa mère adoptive qu’elle est issue d’un trafic franco-belge d’enfants. Ces adoptions illégales impliquaient souvent des nourrissons de mères célibataires contraintes d’accoucher en France, puis confiés contre de l’argent. Ses recherches révèlent l’ampleur du réseau et le manque de traces sur ses origines. Aujourd’hui, Marie-Claire veut retrouver sa mère biologique et comprendre son histoire, tout en dénonçant ce trafic qui aurait touché des milliers d’enfants.

15:05 Achats compulsifs : comment réussir à s'en sortir ?

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invités ayant été confrontés à un problème d’achats compulsifs, véritable addiction ruinant leur vie.

Depuis plusieurs années, Mathilde et son conjoint vivent à crédit à cause des frénésies d’achats, Mathilde tente de combler un vide. Une addiction à l’achat dont elle peine à se sortir, mais pour laquelle elle est soutenue par son conjoint.

Amandine vit prisonnière de son addiction aux achats. Une addiction qui pourrait faire sourire, mais qui la détruit vraiment. Pour combler un vide, elle dépense au-delà de son salaire. Elle dépense tellement qu’elle vit aujourd’hui dans une situation très précaire : elle vit à crédit et ne peut pas se loger.

À cause de ses traumatismes, Gwendoline s’est mise à acheter des fournitures scolaires de manière compulsive. Ces achats lui offrent une satisfaction qui se transforme en honte après coup. Elle se bat aujourd’hui pour vaincre cette addiction, pas toujours évidente à comprendre pour l’entourage, grâce à l’arrivée de son fils qui l’a aidée à aller mieux.