"C dans l'air" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Caroline Roux sur France 5

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 29 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Laurent Alexandre, entrepreneur, chirurgien-urologue de formation, spécialiste en intelligence artificielle, coauteur avec l’économiste Olivier Babeau de « Ne faites plus d’études, comment apprendre à l’ère de l’IA » aux éditions Buchet Chastel.

Amazon supprime 14.000 postes en raison de l'IA. Comment appréhender ce nouveau monde transformé par l'IA ? Quelles études faire ? Quel emploi viser ?

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris Cité, expert dans les cultures numériques.

Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, fondatrice du collectif “Algos victima”.

Emmanuelle Anizon, grand reporter à L’Obs.

Le thème de l'émission :

Affaire Brigitte Macron ou la puissance du complotisme

S'est ouvert ce lundi le procès de huit hommes et deux femmes comparaissant devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron. La Première dame est la cible d’une infox mondiale selon laquelle elle serait une femme transgenre. Apparue dès l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, cette rumeur transphobe est devenue virale outre-Atlantique grâce à l'influenceuse MAGA, Candace Owens.

Hier s’est tenu l’interrogatoire des « instigateurs » du harcèlement sexiste et transphobe à l'encontre de la première dame. Les peines les plus lourdes ont été requises à leur encontre. Aurélien Poirson-Atlan a brandi le « droit à la satire », un autre a argué que la transidentité de la première dame demeure une question « d’intérêt national ». De son côté, Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, a témoigné de la « dégradation des conditions de vie » de sa mère. Des poursuites judiciaires auront également lieu aux Etats-Unis, où des preuves scientifiques que la Première dame est une femme seront fournies.

Cette rumeur n'aurait pu se diffuser sans les réseaux sociaux. La question de la régulation de ces plateformes se pose plus que jamais en France et dans le monde. Si la Chine limite TikTok à quarante minutes par jour pour les moins de 14 ans, que l'Australie les a interdit aux moins de 16 ans, la France se cherche encore une manière de modérer ces sites. Le chef de l’Etat veut dans les mois à venir « s’engager pour créer les conditions d’un débat éclairé et apaisé ». Une réflexion qui pourrait être suivie de mesures concrètes.

Pendant ce temps, aux Etats-Unis, les complotistes, nationalistes et évangéliques se font de plus en plus entendre depuis le meurtre du conservateur Charlie Kirk. C dans l'air est allé en Floride à la rencontre de cette Amérique trumpiste décomplexée.

Alors, que retenir du procès contre les cyberharceleurs de Brigitte Macron ? Comment réguler les réseaux sociaux ? Comment analyser la radicalisation d'une partie de la sphère MAGA aux Etats-Unis ?

