"On a du nouveau" sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025, les invités de Claire Arnoux

Mercredi 29 octobre 2025 à 18:25 sur NOVO 19, Claire Arnoux présentera un nouveau numéro du magazine "On a du nouveau". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Chaque jour, Claire Arnoux échange avec vous sur ce qui vous préoccupe ou vous anime.

À ses côtés, Claude Askolovitch et une équipe de chroniqueurs, dont certains découverts via un casting inédit avec Brut.

Le magazine aborde actus et sujets concrets du quotidien : santé, école, culture, travail, galères…

Les invités du mercredi 29 octobre 2025

Ce soir, Claire Arnoux reçoit : Michel Fournier, ministre délégué à la Ruralité.

Une partie de l’émission reviendra sur son parcours et ses engagements, avec plusieurs temps forts :

Son portrait : ses motivations, ses combats, et les grandes étapes de son action à l’échelle locale et nationale.

Son ministère : quelles priorités, quelles ambitions, et quels leviers face à la crise actuelle ?

Avec lui, Claire Arnoux reviendra sur :

Les déserts médicaux et le projet « France Maison Santé », toujours d’actualité ?

La réforme du statut des élus locaux peut-elle encore passer ?

Claire Arnoux recevra également Philippe Geluk, artiste belge particulièrement connu pour être l'auteur de la série de bande dessinée Le Chat.