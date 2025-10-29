"On a du nouveau" sur NOVO 19 mercredi 29 octobre 2025, les invités de Claire Arnoux

Chaque jour, Claire Arnoux échange avec vous sur ce qui vous préoccupe ou vous anime.
À ses côtés, Claude Askolovitch et une équipe de chroniqueurs, dont certains découverts via un casting inédit avec Brut.
Le magazine aborde actus et sujets concrets du quotidien : santé, école, culture, travail, galères…
Les invités du mercredi 29 octobre 2025
Ce soir, Claire Arnoux reçoit : Michel Fournier, ministre délégué à la Ruralité.
Une partie de l’émission reviendra sur son parcours et ses engagements, avec plusieurs temps forts :
Son portrait : ses motivations, ses combats, et les grandes étapes de son action à l’échelle locale et nationale.
Son ministère : quelles priorités, quelles ambitions, et quels leviers face à la crise actuelle ?
Avec lui, Claire Arnoux reviendra sur :
- Les déserts médicaux et le projet « France Maison Santé », toujours d’actualité ?
- La réforme du statut des élus locaux peut-elle encore passer ?
Claire Arnoux recevra également Philippe Geluk, artiste belge particulièrement connu pour être l'auteur de la série de bande dessinée Le Chat.