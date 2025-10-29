recherche
"28 minutes" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 29 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 29 octobre 2025 :

Pierre Arditi, 60 ans de carrière et des souvenirs à la pelle

Le comédien Pierre Arditi revient sur les planches avec une nouvelle pièce, “Je me souviendrai de presque tout”, au Théâtre Montparnasse, à Paris, jusqu’au 21 décembre. Il y joue le rôle d’un comédien célèbre qui demande, au soir de sa vie, à son fils — écrivain raté qu’il n’a pas vu depuis des années — de l’aider à écrire sa biographie.

Cette pièce a été écrite pour lui par Alexis Macquart et correspond sur plusieurs points à sa propre trajectoire : appétit de notoriété, peur d’être oublié par le public, et la difficulté à assumer son rôle de père.

La fonte des glaces va-t-elle bouleverser le commerce maritime mondial ?

Mi-octobre, un navire chinois a rallié l’Europe depuis la Chine en 20 jours seulement alors qu’il en faut habituellement 40. Au lieu de passer par le canal de Suez, la voie habituelle, le porte-conteneurs a emprunté une autre route : la mythique route du Nord-Est, via l'Arctique, aujourd’hui rendue praticable à cause des conséquences du réchauffement climatique. C’est la première fois qu’une telle cargaison réussit cet exploit. Le porte-conteneurs inaugure par là même le premier trajet commercial régulier de l’”Arctic Express”, également baptisé Route de la Soie polaire par les Chinois.

Si cette nouvelle route maritime permet un gain de temps considérable, les conséquences néfastes sur l’environnement sont multiples. Mais, pour la Chine, l’enjeu est double : commercial et géopolitique puisqu’elle souhaite prendre position dans la région. La Russie, de son côté, pourrait aussi profiter de l’ouverture de ces voies maritimes puisqu’elle possède plus de la moitié des côtes arctiques.

Xavier Mauduit s’intéresse à la nouvelle offre de télé gratuite proposée par Free. Il nous raconte quand les Français ont découvert la toute première image de télévision.

Théophile Cossa nous explique comment fonctionne le cours de l’or alors que celui-ci explose.

Suivez nous...