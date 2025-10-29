"C à vous" mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 29 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 29 octobre 2025 dans l'émission :

Procès des « mains rouges », cambriolage du Louvre, conditions d’incarcération de Nicolas Sarkozy…

Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur.

L’autorisation de découvert bancaire bientôt plus automatique

Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique.

20:00 C à vous, la suite

Orelsan et David Tomaszewski pour le film « Yoroï », en salle ce mercredi 29 octobre.

Virginie Efira et Arieh Worthalter pour le film « Les braises », en salle le 5 novembre.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.