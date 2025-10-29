recherche
Magazines

"C à vous" mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 29 octobre 2025 264
"C à vous" mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 29 octobre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 29 octobre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Procès des « mains rouges », cambriolage du Louvre, conditions d’incarcération de Nicolas Sarkozy…

Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur.

L’autorisation de découvert bancaire bientôt plus automatique

Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique.

20:00 C à vous, la suite

Orelsan et David Tomaszewski pour le film « Yoroï », en salle ce mercredi 29 octobre.

Virginie Efira et Arieh Worthalter pour le film « Les braises », en salle le 5 novembre.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

Dernière modification le mercredi, 29 octobre 2025 17:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

29 octobre 2025 - 16:55

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 29 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

29 octobre 2025 - 16:55

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

28 octobre 2025 - 13:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...