"C à vous" mercredi 29 octobre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 29 octobre 2025 dans l'émission :
18:55 C à vous
Procès des « mains rouges », cambriolage du Louvre, conditions d’incarcération de Nicolas Sarkozy…
Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur.
L’autorisation de découvert bancaire bientôt plus automatique
Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique.
20:00 C à vous, la suite
Orelsan et David Tomaszewski pour le film « Yoroï », en salle ce mercredi 29 octobre.
Virginie Efira et Arieh Worthalter pour le film « Les braises », en salle le 5 novembre.
Dans la cuisine de C à vous
Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.