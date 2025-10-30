"Ça commence aujourd'hui" jeudi 30 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 30 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Ce test ADN qui vient de chambouler leur vite !

Les parcours de Laurence, Julie, Karine et Virginie illustrent comment les tests ADN sont aujourd’hui au cœur de la découverte des secrets familiaux. Leurs témoignages révèlent à quel point la quête d’identité, facilitée par les avancées génétiques, peut bouleverser des existences, faire naître des rencontres inattendues et obliger chacun à affronter les non-dits familiaux.

À 56 ans, Laurence découvre par un test ADN qu’elle est la mère biologique d’une femme de 30 ans, née d’une PMA dans les années 90. Elle comprend alors qu’un médecin a utilisé, sans son consentement, ses ovocytes pour d'autres patientes. Bouleversée par ce vol, Laurence s’interroge depuis sur le nombre d’enfants qui pourraient être issus de cette pratique illégale.

Adoptée à six mois après une naissance sous X, elle ne s’intéresse à ses origines qu’à 31 ans. Grâce à un test ADN, elle retrouve un cousin puis une tante, et découvre un double secret de famille : sa mère biologique est née d'une relation extra-conjugale. Finalement, elle retrouve et rencontre sa mère biologique, découvrant ainsi la véritable histoire de ses origines.

À 51 ans, Karine apprend l'existence de Julie, sa nièce, fruit d'une relation extra-conjugale de son père. Après un choc initial, elle décide d'aider Julie à percer le mystère de ses origines. Elle choisit de maintenir une relation avec sa nièce tout en prenant ses distances avec sa demi-sœur.

À 46 ans, Virginie découvre l'existence d'un demi-frère, né d'une relation adultère de son père. À la suite d’une conversation avec sa mère et des recherches, elle entre en contact avec lui. Malgré la distance géographique, ils développent un lien fort et proche, libérant leur père du poids de son secret.

15:05 Secte : ils sont l'enfant du gourou

Coralie est née dans une famille très croyante qui s'est rapprochée d’une communauté religieuse. Les règles étaient strictes et les enseignements étaient centrés sur la Bible, elle a grandi dans la peur de l’enfer et des démons. Coralie a fini par se rendre compte des aspects moins idylliques de cette communauté...

Fils de parents séparés, Christallen ne voyait son père que pendant les vacances scolaires. Un père qui vivait en communauté et dont il insufflait l'idéologie. Christallen a donc grandi avec l'idée que la fin du monde était proche... Mais c'est plus tard qu'il a réalisé que son père était en réalité un gourou.