"Complément d'enquête" jeudi 30 octobre 2025 sur France 2 : Voyance, faux prophètes, vrais profits ?

Jeudi 30 octobre 2025 à 23:00 sur France 2, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un numéro de "Complément d'enquête" qui s'intéresse à la voyance, son attrait pour les Français et les risques qu'elle représente en l'absence de réglementation.

Qui n’a jamais rêvé de connaître le futur ? De Nostradamus et ses sombres prophéties à Elizabeth Teissier, l’astrologue qui soufflait à l’oreille du président Mitterrand, jusqu’à Paul le poulpe et ses incroyables prédictions sportives, la voyance séduit depuis toujours nombre de Français. Selon un sondage IFOP daté de 2020, un sur quatre a consulté au moins une fois dans sa vie.

La journaliste Rola Tarsissi s’est plongée dans cet univers ésotérique où cartes de tarots, pendules et autres dés astrologiques président à notre avenir, avec plus ou moins de réussite.

Elle est allée à la rencontre de l’une des voyantes les plus suivies de France sur TikTok. À 23 ans, Amélie Fiol gagne (très bien) sa vie en tirant les cartes en ligne pour une clientèle prête à dépenser 12 euros juste pour poser une question.

Mais ces expériences ne se terminent pas toujours bien. Car si la voyance est légale, elle n’est pas sans risque, faute de réglementation. Une ancienne professeure de français a perdu toutes ses économies, plus de 40000 euros, dans des consultations par téléphone.

Quelles sont les méthodes de ces plateformes pour attirer les clients et leur faire dépenser beaucoup d’argent ?

Rola Tarsissi a aussi pu exceptionnellement interviewer l’une des « sorcières » les plus connues du grand public, l’une des plus sulfureuses aussi : Danaé Custode, au cœur d’un scandale qui a secoué le monde de la téléréalité. Pendant 4 ans, Carla Moreau, l’une des stars du programme « Les Marseillais » a dépensé un million et demi d’euros pour qu’elle « jette des sorts » à ses concurrents. La jeune femme se bat aujourd’hui pour se faire reconnaître comme victime après avoir été la risée des réseaux sociaux pour sa crédulité.

Mais les "victimes" ne sont pas que des stars du petit écran. À Agde, dans l'Hérault, l'ancien député et maire emblématique de la ville s'est retrouvé au cœur d'une vaste affaire de corruption et de détournement de fonds public. L'élu affirme avoir été manipulé par sa voyante ! L'équipe de Complément d'enquête a tenté de percer les secrets de cette mystérieuse voix d’outre-tombe qui a mené Gilles d’Ettore en détention provisoire puis à la démission. Comment l’édile a-t-il pu en arriver à être soupçonné de mettre en jeu de l’argent public pour satisfaire les exigences de cet étrange interlocuteur, qui disait être « l'archange Michael », et qui l’appelait jusqu’à dix fois par jour ?

Complément d’enquête sur ces diseurs de bonne aventure qui jouent avec nos peurs, notre avenir, et surtout notre portefeuille.

Une enquête de Rola Tarsissi, Mathieu Dreujou, Aymeric Guillot et Vincent Buchy.

Extrait vidéo

Elle a acheté sa maison les yeux fermés en se fiant à un voyant. Cette professeure retraitée a dépensé 44 000 euros - toutes ses économies - sur une plateforme de voyance par téléphone. Elle le regrette amèrement...

À 23 ans, « Amelie ton avenir » est l’une des voyantes les plus suivies de France sur TikTok.