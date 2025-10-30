recherche
"Enquête d'action" vendredi 31 octobre 2025 sur W9 : Chasse aux délinquants, opérations coups de poing en Bourgogne !

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 30 octobre 2025 92
Vendredi 31 octobre 2025 à 21:10, Marie-Ange Casalta vous proposera de revoir sur W9 un numéro du magazine "Enquête d'action" consacré à la chasse aux délinquants à Chalon-sur-Saône.

En Bourgogne, la montée de la délinquance a conduit la ville de Chalon-sur-Saône à contre-attaquer : +50% de caméras et une police municipale renforcée. Une stratégie musclée pour traquer les fauteurs de trouble jusque dans leurs repaires !

Cette vigilance accrue permet des interventions coup de poing. Comme ce pilote de scooter qui refuse d'obtempérer et se cache dans un immeuble. Son refuge est vite repéré, et les tensions montent quand vient l'heure de la fourrière. Dans ce quotidien sous pression, les policiers municipaux comme Kad, Loïc et Romain traquent jour et nuit les dealers qui empoisonnent la vie des habitants. Dégradations, intimidations, rixes : les riverains n'en peuvent plus !

Pour lutter contre la délinquance, les caméras deviennent une arme redoutable. Aux abords d'une école, un individu au comportement suspect est repéré en train de photographier des enfants. Dans ses poches : jouets et préservatifs. De quoi semer le trouble chez les policiers, mais est-ce suffisant pour l'arrêter ?

La lutte contre la délinquance se joue aussi sur les routes. En 2023, 57 personnes ont perdu la vie en Saône-et-Loire. Chaque week-end, les contrôles s'enchaînent : chauffards, conducteurs drogués ou alcoolisés. Chez les jeunes qui se croient au-dessus des lois, les suspensions de permis pleuvent !

"Enquête d'action" vous entraîne dans les coulisses d'une Bourgogne insoupçonnée, entre opérations coup de poing et interventions à haut risque.

Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 12:03
Publié dans Magazines, Vendredi
