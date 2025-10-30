"M comme Maison" à Nantes vendredi 31 octobre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Ce vendredi 31 octobre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de découvrir trois numéros du magazine "M comme maison" dont voici le sommaire.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

20:50 Nantes

Dans cette émission inédite, c'est à Nantes que Stéphane vous emmène.

Sixième ville de France, Nantes est reconnue pour son cadre de vie agréable, ses nombreux espaces verts, et son engagement en faveur de la culture, de l'innovation et pour ses initiatives culturelles comme "Le Voyage à Nantes", un parcours artistique estival qui met en lumière des œuvres singulières à travers la ville.

Jérôme Clynckemaille designer d'intérieur nous ouvre les portes d'une de ses réalisations : Une demeure des années 50 endormie depuis de nombreuses années.

Benjamin Fély designer ébéniste et Ambre Hervo céramiste, est un duo qui conçoit et fabrique des luminaires en bois et en porcelaine en petites séries. Leur collaboration unique allie la chaleur du bois à l'élégance de la porcelaine, créant des pièces lumineuses qui ajoutent une touche de sophistication à tout intérieur.

Simon Muller maitre verrier, met au service de la création contemporaine une maîtrise globale des métiers du verre. Il a acquis son expertise auprès des plus grands ateliers de verrerie en Europe et en Amérique du Nord. Son atelier est un espace où l'innovation et la tradition se côtoient.

L'Atelier du Petit Parc à Nantes est une boutique emblématique qui allie avec brio le charme du mobilier vintage et la créativité des jeunes designers. Muriel sa créatrice propose une sélection soignée de meubles et d'objets décoratifs des années 50, 60 et 70, tous rénovés avec le plus grand soin.

21:50 Nouvelle aquitaine 1 (rediffusion)

Stéphane nous propose la visite d'une maison typique du bassin d'Arcachon, largement inspirée des cabanes ostréicoles. Alexandra la propriétaire l'a très joliment rénovée pour en faire une maison familiale à l'ambiance très balnéaire.

Nous retrouverons également Karine et Gaëlle, « les architectes maison ». C'est elles cette semaine qui relèvent les manches pour aider Valentina qui a quelques soucis pour optimiser sa pièce de vie.

Alors que Stéphane profitera tranquillement d'Andernos les Bains, Tania nous emmènera en vadrouille au coeur de la très dynamique ville de Bordeaux, accompagnée de la styliste d'intérieur bordelaise Géraldine Martel.

Côté déco, M comme Maison vous aidera aujourd'hui à bien choisir votre table et chaises de jardin... Dimensions, formes et matériaux... On vous dit tout sur le sujet…

23:25 Nouvelle aquitaine 2 (rediffusion)

Aujourd'hui, visite d'un ancien chai, typique du territoire bordelais. Dans un état déplorable au moment de l'achat, la propriétaire Lara l'a entièrement remis sur pied et en a fait un espace très cosy .

Cécile Siméone nous présentera le projet qu'elle a élaboré pour Fanny. A la tête d'une famille nombreuse, Fany souhaite optimiser sa pièce de vie pour la rendre plus fonctionnelle et facile à vivre.

Tania nous emmènera du côté d'Angoulême où elle a donné rendezvous à Caroline Kloster, une bloggeuse charentaise férue de décoration durable et au carnet d'adresses bien rempli.

Et puis nous verrons comment bien aménager son balcon avec les bons équipements et accessoires déco pour profiter pleinement de la belle saison.