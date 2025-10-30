"C dans l'air" jeudi 30 octobre 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 30 octobre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 30 octobre 2025, Caroline Roux reçoit Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne et essayiste.

Selon le baromètre publié par le Figaro Magazine aujourd'hui, la cote de confiance d’Emmanuel Macron a chuté à 11 %, atteignant son plus bas niveau depuis le début du quinquennat. En un mois, le président perd 5 points, notamment chez les seniors et les retraités.

Un président qui chute en popularité, dans une France qui doute. Selon l'enquête "Fractures françaises 2025" (Ipsos BVA), les Français sont en proie à un pessimisme record, et à la défiance politique. Pouvoir d’achat, déclassement social, déclin national : le diagnostic dressé par Ipsos pour la Fondation Jean-Jaurès, Le Monde, le Cevipof et l’Institut Montaigne est sans appel. 36 % des Français citent le pouvoir d’achat comme leur principale préoccupation, loin devant la délinquance, l’immigration ou l’environnement.

Cette inquiétude nourrit un sentiment plus large de déclin. Neuf Français sur dix considèrent que le pays est en déclin, dont un tiers juge cette évolution irréversible. Jamais, depuis le lancement de l’enquête en 2014, le pessimisme n’avait atteint un tel niveau. La défiance politique est à l’unisson. Plus de huit Français sur dix estiment que les responsables politiques agissent pour leurs intérêts personnels. Et àpeine 20 % font confiance aux députés ou à l’Assemblée nationale.

Blanche Leridon, directrice éditoriale de l’Institut Montaigne et essayiste, analysera les résultats de l'enquête "Fractures françaises 2025", dont les résultats montrent également que 47 % des Français estiment que le Rassemblement national de Marine Le Pen est désormais « capable de gouverner le pays ».

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’Air et de l’Espace, ancien pilote de chasse.

Gallagher Fenwick, grand reporter, spécialiste des questions internationales.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro, ancienne correspondante en Russie.

Alain Bauer, professeur émérite au pôle sécurité et défense au Conservatoire national des arts et métiers.

Le thème de l'émission :

Trump / Poutine : la surenchère nucléaire

C’est une annonce surprise et un changement majeur de stratégie pour les États-Unis, qui avaient mis fin à leurs essais nucléaires en 1992. Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a indiqué avoir ordonné au département de la Guerre — le nom qu’il donne désormais à son ministère de la Défense — de « commencer à tester les armes nucléaires des États-Unis ». Une décision qu’il justifie par les « programmes d’essais menés par d’autres pays », sans préciser lesquels.

Cette annonce intervient dans un contexte hautement sensible : quelques minutes seulement avant sa rencontre très attendue avec son homologue chinois Xi Jinping, et peu après que le président russe Vladimir Poutine s’est félicité de la réussite de l’essai d’un nouveau missile à propulsion nucléaire, le Bourevestnik, d’une « portée illimitée » et capable, selon le Kremlin, de contourner les systèmes d’interception américains. Un engin qui, en théorie, pourrait frapper le territoire des États-Unis. « Poutine ferait mieux de mettre fin à la guerre en Ukraine », a d’ailleurs commenté le président américain.

Si l’annonce de Moscou a été jugée « inappropriée » par Washington, le président russe est allé plus loin, annonçant le test d’un drone sous-marin à capacité nucléaire.

Autant de déclarations qui ravivent une atmosphère rappelant celle de la Guerre froide, à quelques mois de l’expiration du traité de désarmement New START — prévu en février 2026 —, qui limite les arsenaux nucléaires de la Russie et des États-Unis. Une tension qui s’ajoute à la reprise de la course aux armements observée un peu partout sur la planète.

Alors, que signifient ces annonces autour du nucléaire ? Que sait-on du missile russe Bourevestnik, présenté par Vladimir Poutine comme une arme « unique que personne d’autre dans le monde ne possède » ? Véritable prouesse technologique ou simple instrument de propagande ? Enfin, que se joue-t-il au Venezuela ?

Alors que Caracas et Moscou ont renforcé leurs coopérations sur presque tous les plans au fil des années, rebattant ainsi les cartes dans la région, les pressions américaines s’accentuent.

Depuis plusieurs semaines, l’administration américaine mène des opérations militaires en mer des Caraïbes au nom de la lutte contre le narcotrafic, revendiquant dix frappes qui auraient fait au moins 43 morts. Le président américain a autorisé la CIA à mener des opérations clandestines et étudie désormais la possibilité de frappes terrestres sur le sol vénézuélien.

Jusqu’où ira l’escalade ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.