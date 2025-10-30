"28 minutes" jeudi 30 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 30 octobre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 30 octobre 2025 :



Élections au Cameroun et en Côte d’Ivoire : alternance impossible ?

Ces derniers jours, deux élections présidentielles majeures se sont jouées en Afrique. Au Cameroun, l’indéboulonnable Paul Biya a été déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel avec 53,66 % des suffrages. À 92 ans, l’éternel président s’apprête à débuter un 8e mandat après 43 ans à la tête du pays.

En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, 83 ans, a été réélu pour la 4e fois depuis 2011 : ses principaux opposants, l’ancien président Laurent Gbagbo et l’homme d’affaires Tidjane Thiam, avaient vu leurs candidatures rejetées par le Conseil constitutionnel.

Ousmane Ndiaye, journaliste et auteur de "L’Afrique contre la démocratie : mythes, déni et péril", analyse ces résultats.

Licenciements chez Amazon : l’IA va-t-elle détruire nos emplois ?

C’est l’un de ses plus gros coups de rabot depuis sa création. Mardi, Amazon a annoncé la suppression de 14 000 postes qui devraient concerner des employés de bureau. La première étape seulement, selon différentes agences de presse, d'un plan de licenciement de 30 000 personnes. Cette annonce vient concrétiser la volonté de son patron, Andy Jassy, de réduire les coûts du groupe américain alors qu'il investit dans l’intelligence artificielle. Ces réductions doivent toucher “davantage la bureaucratie”, a déclaré Beth Galetti, vice-présidente chargée des ressources humaines et de la technologie. Une annonce qui questionne la menace que fait peser l’intelligence artificielle sur nos emplois.

Xavier Mauduit s’intéresse à la première rencontre depuis six ans entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée du Sud, en marge du sommet de l'Apec.

Théophile Cossa nous explique le fonctionnement des ouragans alors que l’ouragan Melissa a sévi dans les Caraïbes.