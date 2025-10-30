recherche
"C à vous" jeudi 30 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Anne-Elisabeth Lemoine

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 30 octobre 2025
Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce jeudi 30 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Anne-Elisabeth Lemoine.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce jeudi 30 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Budget 2026, recul de l’extrême-droite au Pays-Bas, guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis…

Thierry Breton, pour son livre "Les dix renoncements qui ont fait la France".

Assurances : des milliers de Français arnaqués

Julien Courbet, animateur de l’émission “Arnaques !” qui proposera demain soir sur M6 une enquête sur la SFAM.

Emma Leoty, avocate.

20:00 C à vous, la suite

Julien Courbet, pour les émissions “Arnaques !” et “Ça peut vous arriver”.

Stéphane de Groodt pour le livre “En mémoire de mes souvenirs”.

Jean-Luc Barré pour le livre “De Gaulle, une vie, le premier des Français”.

Dans la cuisine de C à vous

Zoé la Diet, diététicienne-nutritionniste et créatrice de contenu.

Dernière modification le jeudi, 30 octobre 2025 17:08
Publié dans Magazines
