recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" vendredi 31 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 octobre 2025 74
"Ça commence aujourd'hui" vendredi 31 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 31 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres !

Vieillir peut-être source d’appréhension, notamment pour les femmes très exposées au regard des autres ou à la pression sociale. Pourtant, pour Sandrine Quétier, Adeline Blondieau, Bénédicte Delmas et Anne-Charlotte Pontabry, la cinquantaine marque le début d’une nouvelle ère, synonyme de confiance retrouvée et d’accomplissement personnel.

À 47 ans, Sandrine Quétier a abandonné sa carrière d’animatrice télé pour vivre pleinement ses passions : le rock et la comédie. Elle a d’abord créé son groupe « Molly Pepper », avant de sortir son premier album solo à 53 ans. Libérée du regard des autres, elle assume son âge, s’épanouit en vivant selon ses envies, et se sent aujourd’hui plus heureuse que jamais.

À 54 ans, Adeline Blondieau affirme qu’elle accepte de vieillir et ne subit plus la pression de l’apparence. Refusant la chirurgie esthétique, elle privilégie une approche naturelle, se concentre sur son bien-être et souhaite encourager les femmes à s’aimer telles qu’elles sont et à voir le temps comme un allié.

Bénédicte Delmas, 53 ans, raconte qu’après des années de pression sur l’apparence, elle a choisi de s'affranchir des diktats et des critiques, notamment ceux reçus sur les réseaux sociaux. Elle milite pour la confiance en soi, le refus de la chirurgie esthétique, et l’importance de s’épanouir dans ses projets à tout âge.

À 52 ans, Anne-Charlotte Pontabry se sent sereine et accomplie. Elle garde une hygiène de vie saine, a écrit des livres de recettes et s’est mariée à l’homme de sa vie à 51 ans. Pour elle, cette décennie est synonyme de liberté, de nouveaux défis et d’épanouissement personnel et

15:05 Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui étaient prêtes à braver tous les dangers pour avoir un bébé.

Atteinte d’une malformation osseuse, Johanna mesure 1m32. Lorsqu’elle a souhaité avoir des enfants, un accouchement par césarienne était la seule option. Les complications lors de sa quatrième grossesse restent encore aujourd’hui un traumatisme, qui ne freine pour autant pas son envie d’un cinquième enfant.

Constance est née avec une cardiopathie congénitale complexe. Lorsqu’elle a appris sa grossesse, les médecins lui ont annoncé qu’elle avait 80 % de risque d’y laisser la vie.

Mélissa est atteinte de mucoviscidose. Elle a toujours voulu un enfant même si elle devait y laisser la vie. À 4 mois de grossesse, elle a failli mourir à cause d’une grave hémorragie et a refusé une intervention qui aurait pu mettre en péril sa grossesse, elle préférait mourir que de perdre son bébé.

Dernière modification le vendredi, 31 octobre 2025 10:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 31 octobre 2025, les invités de Maud Descamps

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 31 octobre 2025, les invités de Maud Descamps

30 octobre 2025 - 21:46

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 30 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 30 octobre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

30 octobre 2025 - 21:29

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallée du Rhône avec Chef Anto

"Echappées belles" samedi 1er novembre 2025 sur France 5 dans la Vallé…

30 octobre 2025 - 14:25 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...