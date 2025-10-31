"Ça commence aujourd'hui" vendredi 31 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 31 octobre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Célébrités : à 50 ans, elles se sentent enfin libres !

Vieillir peut-être source d’appréhension, notamment pour les femmes très exposées au regard des autres ou à la pression sociale. Pourtant, pour Sandrine Quétier, Adeline Blondieau, Bénédicte Delmas et Anne-Charlotte Pontabry, la cinquantaine marque le début d’une nouvelle ère, synonyme de confiance retrouvée et d’accomplissement personnel.

À 47 ans, Sandrine Quétier a abandonné sa carrière d’animatrice télé pour vivre pleinement ses passions : le rock et la comédie. Elle a d’abord créé son groupe « Molly Pepper », avant de sortir son premier album solo à 53 ans. Libérée du regard des autres, elle assume son âge, s’épanouit en vivant selon ses envies, et se sent aujourd’hui plus heureuse que jamais.

À 54 ans, Adeline Blondieau affirme qu’elle accepte de vieillir et ne subit plus la pression de l’apparence. Refusant la chirurgie esthétique, elle privilégie une approche naturelle, se concentre sur son bien-être et souhaite encourager les femmes à s’aimer telles qu’elles sont et à voir le temps comme un allié.

Bénédicte Delmas, 53 ans, raconte qu’après des années de pression sur l’apparence, elle a choisi de s'affranchir des diktats et des critiques, notamment ceux reçus sur les réseaux sociaux. Elle milite pour la confiance en soi, le refus de la chirurgie esthétique, et l’importance de s’épanouir dans ses projets à tout âge.

À 52 ans, Anne-Charlotte Pontabry se sent sereine et accomplie. Elle garde une hygiène de vie saine, a écrit des livres de recettes et s’est mariée à l’homme de sa vie à 51 ans. Pour elle, cette décennie est synonyme de liberté, de nouveaux défis et d’épanouissement personnel et

15:05 Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” des invitées qui étaient prêtes à braver tous les dangers pour avoir un bébé.

Atteinte d’une malformation osseuse, Johanna mesure 1m32. Lorsqu’elle a souhaité avoir des enfants, un accouchement par césarienne était la seule option. Les complications lors de sa quatrième grossesse restent encore aujourd’hui un traumatisme, qui ne freine pour autant pas son envie d’un cinquième enfant.

Constance est née avec une cardiopathie congénitale complexe. Lorsqu’elle a appris sa grossesse, les médecins lui ont annoncé qu’elle avait 80 % de risque d’y laisser la vie.

Mélissa est atteinte de mucoviscidose. Elle a toujours voulu un enfant même si elle devait y laisser la vie. À 4 mois de grossesse, elle a failli mourir à cause d’une grave hémorragie et a refusé une intervention qui aurait pu mettre en péril sa grossesse, elle préférait mourir que de perdre son bébé.