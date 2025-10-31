"Chroniques criminelles" sur l'affaire Raynald Barguet, samedi 1er novembre 2025 sur TFX (vidéo)

Samedi 1er novembre 2025 à 21:10, TFX vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine "Chroniques criminelles" : « Traquenard mortel à Marseillan Plage ».

Cette enquête de "Chroniques criminelles" nous plonge au cœur d’un procès qui s’est ouvert le 17 avril 2023 devant la cour d’assises de l’Hérault…

Pendant plusieurs jours, les jurés vont revivre une affaire hors-norme : un guet-apens meurtrier, sur fond de jalousie, de rancœur et de manipulation, qui a plongé une famille entière dans l’horreur.

Nous sommes à Marseillan Plage le soir du 14 février 2016. Raynald Barguet, un jeune homme de 23 ans, est froidement exécuté devant sa caravane, sous les yeux de sa compagne. Les gendarmes pensent d’abord à un règlement de compte car la victime a un passé de petit délinquant.

Mais en creusant un peu, ils vont mettre au jour un tout autre scénario… une machination diabolique, orchestrée par des suspects au-dessus de tout soupçon…