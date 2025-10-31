recherche
"Non élucidé" revient sur l'affaire Eric Calers samedi 1er novembre 2025 sur T18

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 31 octobre 2025 160
Samedi 1er novembre 2025 à 21:05, T18 rediffusera un numéro de la collection documentaire “Non élucidé” consacré à l'affaire Eric Calers, un cold case de 2001.

Busnes, petite commune du Pas-de-Calais. Le 2 novembre 2001, Eric Calers est raccompagné chez lui par un collègue après sa journée de travail.

Sa voiture, qu’il a mise en vente, est restée toute la journée garée devant sa maison. Il s’aperçoit en arrivant que les pneus de son véhicule sont à plat.

Il s’approche de sa R11, se penche et reçoit une balle mortelle dans le dos. La trajectoire de la balle (de bas en haut) suggère qu'il a été atteint alors qu'il était accroupi devant les pneus de sa voiture.

L'absence de douille sur place et la précision des tirs ont pu initialement faire penser à une exécution professionnelle, bien que l'arme du crime (une .22 Long Rifle) et la personnalité de la victime ne correspondaient pas à ce scénario.

Eric Calers était un homme discret, timide et n'avait pas d'ennemi connu. Il avait souscrit une assurance-vie dont sa femme, Cécile, a reçu 81 780 euros après l'assassinat.

Son beau-frère, Jean-Michel Leblanc, est rapidement entré dans le collimateur des enquêteurs car il possédait des armes à feu non déclarées et a menti à ce sujet lors de son interrogatoire. Une carabine lui appartenant a été retrouvée, mais une expertise a confirmé qu'elle n'était pas l'arme du crime. Le dossier a fait l'objet d'un non-lieu en 2018 concernant Jean-Michel Leblanc.

Dernière modification le vendredi, 31 octobre 2025 11:07
Publié dans Magazines, Samedi
&quot;Franco, le dernier dictateur&quot; sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

"Franco, le dernier dictateur" sur France 5 dimanche 2 novembre 2025

31 octobre 2025 - 12:42

Suivez nous...