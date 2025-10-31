"Sept à Huit" : Michel Sardou invité du Portrait de la Semaine dimanche 2 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 2 novembre 2025 à 19:30 sur TF1, Michel Sardou sera l'invité du Portrait de la Semaine d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

À l’occasion de ses 60 ans de carrière, Michel Sardou, l’icône de la chanson française, est au cœur d’un album, d’un film et de deux livres.

Il reçoit Audrey Crespo-Mara, chez lui, à Bormes-les-Mimosas.

Lors de cet entretien, il parle de son enfance, de l’amour, de la mort… Mais aussi des féministes qui l'accusent d'être sexiste, machiste, de la condamnation de Nicolas Sarkozy qui l’avait marié avec Anne-Marie Périer, ou encore de Marine Le Pen qui reprend lors des meetings du Rassemblement national, sa chanson culte « Les lacs du Connemara ».

Pour sa seule interview à la télévision, Michel Sardou est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19:30 sur TF1.