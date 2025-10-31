"C à vous" vendredi 31 octobre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce vendredi 31 octobre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce vendredi 31 octobre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Accords de 1968, populismes, 1 an de Donald Trump…

Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-Unis (2014-2019) et en Israël (2003-2006), il publie « Leçons de diplomatie – La France face au monde qui vient » aux éditions Tallandier.

Affaire Epstein : le Roi Charles III retire au Prince Andrew ses titres royaux

Jérôme Carron, grand reporter au magazine Point de Vue.

20:00 C à vous, la suite

Yann Arthus-Bertrand, pour son livre « France, un album de famille » (Actes Sud).

Laurent Mariotte, pour son livre “Une année en cuisine” (Solar).

Laurent Romejko, pour son livre « Quand le ciel fait des histoires » (Plon).