"Reportages découverte" samedi 1er novembre 2025 sur TF1 : Mon métier c'est voyager

Samedi 1er novembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Mon métier c'est voyager » un document inédit réalisé par Jacques-Olivier Benesse.

La vie entre deux avions, avec toujours une destination de rêve en ligne de mire ? Qui n'en a jamais rêvé ? Cette aventure au quotidien, avec ses surprises et ses rebondissements, certains la vivent 365 jours par an. Pourtant, c'est loin d'être une sinécure.

Rédacteur de guides voyage, hôtesse de l'air ou chauffeur routier, ils ont choisi une vie différente, loin de la routine.

Leur quotidien est étonnant, leur métier, c'est voyager. Mais avec les décalages horaires, les journées à rallonge ou l'organisation familiale acrobatique : le choix d'une vie différente a aussi un prix. Attachez vos ceintures et plongez dans le quotidien de ces globe-trotters professionnels.

À bientôt 50 ans, Jean-Bernard Carillet passe sa vie à explorer le monde. Son métier ? Rédacteur de guides de voyages. A travers tous les continents et par tous les temps, il arpente, teste et découvre les meilleures expériences pour en faire profiter ses lecteurs. Cette fois-ci, c'est dans les îles Marquises qu'il va poser ses valises. Au programme, la mise à jour d'un guide "Lonely Planet" afin de l'enrichir et de le faire coller aux nouvelles attentes des lecteurs : "Il va falloir que je rencontre le maximum de gens, que je fasse le maximum d'expériences. Ça va être un véritable marathon et je vais sortir de là essoré ! " À cheval, sous la mer, à flanc de montagne ou dans les pas des gardiens de la culture locale, Jean-Bernard va vivre des expériences rares pour mieux en faire profiter les autres.

Son rêve de paysages qui défilent des journées entières, Laetitia Guilhermet le vit chaque jour de la semaine. À 40 ans, cette chauffeur routier expérimentée apprécie toujours autant prendre le volant de son poids-lourd. Pourtant, son quotidien n'est pas de tout repos : les horaires sont difficiles et elle passe toute la semaine loin de chez elle et de ses deux filles, Océane, 18 ans, et Gwendolyne, 6 ans. "Concilier la vie de famille et le boulot, c'est possible, à condition d'être bien entourée. Moi j'ai la chance d'avoir ma fille ainée qui est très débrouillarde et qui est capable de s'occuper de sa petite sœur". Car Laetitia est une maman solo. Alors à la maison pendant la semaine, Océane doit déjà assumer seule les responsabilités d'un quotidien familial tout en suivant ses études. Dans la famille on a la route dans le sang : Océane veut devenir chauffeur routier, comme sa mère. Mais pour ça, elle doit valider son diplôme à la fin de l'année. Entre vie sur la route et quotidien millimétré, la vie de Laetitia, Océane et Gwendolyne est un voyage hors du commun.

À 22 ans, Soléa est en train de déployer ses ailes. Depuis quelques mois, elle suit une formation en alternance pour devenir hôtesse de l'air. Elle partage sa vie entre l'école où elle acquiert le bagage théorique nécessaire à son métier et les vols où elle a encore beaucoup de choses à apprendre. "Chaque vol compte, je suis encore évaluée à chaque départ. Donc j'ai un peu la pression !" Décalage horaire, vols long courrier, découverte de la réalité du service à bord, mais aussi escales dépaysantes : Soléa décolle vers sa vie professionnelle avec tout l'enthousiasme de la jeunesse... mais déjà, elle réalise qu'elle devra faire de nombreux sacrifices.