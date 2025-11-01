"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Gabriel Fortin samedi 1er novembre 2025 sur France 2

Samedi 1er novembre 2025 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Gabriel Fortin.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00 • Affaire Gabriel Fortin, le tueur de DRH

C’est une affaire qui a tenu toute la France en haleine au début de l’année 2021. En deux jours, un homme tue trois femmes et tente de tuer un homme. Ils sont DRH, directeurs et directrices de ressources humaines, ou conseiller pôle emploi.

La traque va permettre d’interpeller un homme à la personnalité et aux motivations particulièrement glaçantes.

Un film de Clémence Badault.

À l'issue de cet inédit, France 2 rediffusera deux autres numéros du magazine.

15:00 • Affaire Jacques Viguier, l'ombre d'un doute

C’est l’une des grandes énigmes criminelles de ces dernières années. La femme d’un professeur de droit, Suzanne Viguier, disparait et tout désigne son mari Jacques Viguier. Il refusait notamment le divorce que son épouse demandait. Mais ce ne sera pas aussi simple. Du fait de la position sociale de ce notable de la ville de Toulouse, cette enquête va déclencher les débats et les passions.

L’instruction va durer huit ans et aboutir à deux procès avec de forts rebondissements. Tout commence dans la nuit du 27 au 28 février 2000 quand Suzanne Viguier disparaît…

Un film d'Eloïse Fagard.

16:00 • Affaire Alexandre Junca, l'adolescent martyre

C’est une affaire qui a ému la France entière, un visage angélique et innocent qui hante encore aujourd’hui les habitants de Pau.

Ce samedi de juin 2011, Alexandre, 13 ans, est pour la première fois autorisé à sortir le soir avec ses copains. Il ne rentrera jamais de la fête de quartier où il était parti s’amuser.

Au fil des jours et des semaines, l’espoir de retrouver Alexandre vivant s’amenuise. Jusqu’à ce que la police fasse une découverte terrible : le corps de l’adolescent, démembré, dans le gave de Pau. Il faudra des mois et une enquête particulièrement minutieuse pour élucider ce crime sordide, incompréhensible, pour un téléphone portable…

Un film de Nathalie Mazier.