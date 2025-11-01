recherche
Magazines

"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Gabriel Fortin samedi 1er novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 108
"Au bout de l'enquête" sur l'affaire Gabriel Fortin samedi 1er novembre 2025 sur France 2

Samedi 1er novembre 2025 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Gabriel Fortin.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:00 Affaire Gabriel Fortin, le tueur de DRH

C’est une affaire qui a tenu toute la France en haleine au début de l’année 2021. En deux jours, un homme tue trois femmes et tente de tuer un homme. Ils sont DRH, directeurs et directrices de ressources humaines, ou conseiller pôle emploi.

La traque va permettre d’interpeller un homme à la personnalité et aux motivations particulièrement glaçantes.

Un film de Clémence Badault.

À l'issue de cet inédit, France 2 rediffusera deux autres numéros du magazine.

15:00  Affaire Jacques Viguier, l'ombre d'un doute

C’est l’une des grandes énigmes criminelles de ces dernières années. La femme d’un professeur de droit, Suzanne Viguier, disparait et tout désigne son mari Jacques Viguier. Il refusait notamment le divorce que son épouse demandait. Mais ce ne sera pas aussi simple. Du fait de la position sociale de ce notable de la ville de Toulouse, cette enquête va déclencher les débats et les passions.

L’instruction va durer huit ans et aboutir à deux procès avec de forts rebondissements. Tout commence dans la nuit du 27 au 28 février 2000 quand Suzanne Viguier disparaît…

Un film d'Eloïse Fagard.

16:00  Affaire Alexandre Junca, l'adolescent martyre

C’est une affaire qui a ému la France entière, un visage angélique et innocent qui hante encore aujourd’hui les habitants de Pau.

Ce samedi de juin 2011, Alexandre, 13 ans, est pour la première fois autorisé à sortir le soir avec ses copains. Il ne rentrera jamais de la fête de quartier où il était parti s’amuser.

Au fil des jours et des semaines, l’espoir de retrouver Alexandre vivant s’amenuise. Jusqu’à ce que la police fasse une découverte terrible : le corps de l’adolescent, démembré, dans le gave de Pau. Il faudra des mois et une enquête particulièrement minutieuse pour élucider ce crime sordide, incompréhensible, pour un téléphone portable…

Un film de Nathalie Mazier.

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 10:24
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

01 novembre 2025 - 10:54

Sur le même thème...

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes, dimanche 2 novembre 2025 sur RMC Découverte

"Faites entrer l'accusé" : Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes, dimanche 2 novembre 2025 sur RMC Découverte

01 novembre 2025 - 10:47

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa …

31 octobre 2025 - 21:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...