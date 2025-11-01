Comment passer l'hiver en pleine forme ? Réponses sur T18 dimanche 2 novembre 2025

Dimanche 2 novembre 2025 à 20:50, T18 rediffusera un numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” dans lequel vous saurez comment passer l'hiver en pleine forme...

Saison la moins aimée par les Français, l’hiver n’en finit pas d’étirer ses journées maussades et glaciales. Rhumes, gastros, moral en berne, baisse de tonus… il y a de quoi déprimer !

Ce numéro des “Pouvoirs extraordinaires du corps humain” nous explique pourquoi le froid provoque en nous ce mal-être et surtout, comment vivre autrement cette période de l’année en tirant profit de ses bienfaits insoupçonnés. Expériences, évasion et conseils pratiques au programme !

Cap sur la Laponie

Adriana Karembeu et Michel Cymes s’envolent pour la Finlande, dans la région de la Laponie. Un lieu qui résonne dans l’imaginaire collectif comme étant le « pays » du Père Noël, celui des rennes de La Reine des Neiges…

Ici, on vit dans le froid, on aime les températures négatives (à cette période, il peut faire jusqu’à moins 30°C) et on sait en tirer les bénéfices pour notre santé. Même les bébés, à partir de deux semaines, font la sieste dehors ! Un autre monde dont nous pouvons tous nous inspirer en veillant à quelques règles de sécurité.

Accompagnés par Nicolas Dubreuil, un des plus grands spécialistes des contrées polaires, Adriana et Michel rencontrent les populations autochtones (les Samis) et vivent à leur contact des expériences inédites (alternance de sauna et de roulage à moitié nus dans la neige, pêche traditionnelle au filet, préparation de repas à base de crêpes au sang et de renne bouilli, séance de hockey sur glace, le sport numéro 1 en Finlande, avec des enfants…).

Quels sont les premiers effets du froid sur le corps et le cerveau ? Pourquoi y a-t-il des frileux et des non frileux ? Comment doit-on se vêtir par temps froid ? Pourquoi faut-il plusieurs couches de vêtements et quels types de tissus privilégier ? Quelle alimentation spécifique adopter ? Faut-il manger plus ou moins gras quand il fait froid ? Comment résoudre le problème du manque de lumière inhérent à l’hiver ? Pourquoi est-il indispensable de continuer à pratiquer une activité physique même par temps froid ? En quoi la température influence-t-elle notre qualité de sommeil ? Etc.

Vous saurez tout pour passer l’hiver en pleine santé et ne plus jamais craindre le froid !

Une immersion glacée dans des paysages grandioses

Adriana, Michel et Nicolas Dubreuil dépassent le cercle polaire arctique, pour rejoindre les petites villes d’Akaslompolo ou encore de Kittila. De vastes étendues immaculées où les lacs gelés parsèment la taïga et la toundra. Pas de volets aux fenêtres des petites maisons et seulement 4 heures de luminosité par jour (ne parlons pas de « soleil » car il ne se lève jamais vraiment, à cette période). Dans ce contexte un peu irréel, Adriana et Michel subiront de plein fouet le choc climatique. Une immersion glacée où ils évolueront en raquettes et en moto-neige, comme dans un rêve éveillé… en plus froid !

Quelques exemples de portraits et de reportages

Wim Hof, surnommé Iceman, multiplie les records dans le froid (nage en eau glacée, escalade de montagnes en short par des températures négatives…). Il est aujourd’hui devenu un spécialiste incontournable qui prodigue son enseignement lors de stages très insolites.

Pour la science, Wim est un ovni : il arrive à influencer une partie de son système immunitaire grâce à une méthode de relaxation acquise grâce à son expérience dans le froid.

Frédérique et Christophe forment un couple complètement givré ! Leur passion commune : les marathons polaires, par moins 42°C ! Comment se préparer à de telles épreuves quand on vient de Bourgogne ? Et surtout, comment pouvons-nous tirer profit de leurs expériences pour continuer à faire notre jogging en hiver ?

On connaissait la cryothérapie pour soulager les douleurs des sportifs et favoriser leur récupération. Mais savez-vous qu’aujourd’hui, nous pouvons tous y avoir accès pour améliorer la qualité de notre sommeil, soigner un mal de dos et même, perdre quelques centimètres de tour de taille ?

Quelles sont les techniques les plus insolites pour se protéger du froid, dans le monde animal ? Vous ferez notamment connaissance avec une grenouille extraordinaire qui se transforme temporairement… en glaçon !