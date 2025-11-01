"Faites entrer l'accusé" : Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes, dimanche 2 novembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes ».

"Sofiane Rasmouk, une grenade dégoupillée qui peut péter à tout moment." Ces mots, ce sont ceux d'un des policiers chargés de cette enquête. « Une grenade », qui lorsqu'elle a explosé, le 8 août 2013, au soir, a fait deux victimes : deux femmes, qui ont croisé la route de celui que la presse a surnommé "le monstre de Colombes." En une demi-heure, l'homme s'est en effet attaqué à elles, à coups de pieds et de poings, lors de deux agressions sexuelles d'une violence inouïe dont Priscillia et Sandra ont gardé des séquelles morales et physiques à vie.

A 25 ans et déjà 22 mentions à son casier judiciaire, pour vols, outrages, trafics de stups... Sofiane Rasmouk, n'aurait jamais dû se trouver dans les rues de Colombes ce soir-là, mais en prison. Car cette affaire, qui relance le débat sur la récidive, c'est aussi l'histoire d'une succession de dysfonctionnements ou de loupés, de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Au point que les plus hautes instances ministérielles aient du s'en expliquer publiquement et ouvrir une enquête.

En mai 2016, Sofiane Rasmouk a été condamné par la Cour d'Assises des Hauts-de-Seine à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol de Sandra et la tentative de viol et de meurtre de Priscillia. En appel, sa peine a été confirmée avec, cette fois, 22 ans de sûreté.