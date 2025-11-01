recherche
Magazines

"Faites entrer l'accusé" : Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes, dimanche 2 novembre 2025 sur RMC Découverte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 84
"Faites entrer l'accusé" : Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes, dimanche 2 novembre 2025 sur RMC Découverte

Dimanche 2 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera un numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Sofiane Rasmouk, le monstre de Colombes ».

"Sofiane Rasmouk, une grenade dégoupillée qui peut péter à tout moment." Ces mots, ce sont ceux d'un des policiers chargés de cette enquête. « Une grenade », qui lorsqu'elle a explosé, le 8 août 2013, au soir, a fait deux victimes : deux femmes, qui ont croisé la route de celui que la presse a surnommé "le monstre de Colombes." En une demi-heure, l'homme s'est en effet attaqué à elles, à coups de pieds et de poings, lors de deux agressions sexuelles d'une violence inouïe dont Priscillia et Sandra ont gardé des séquelles morales et physiques à vie. 

A 25 ans et déjà 22 mentions à son casier judiciaire, pour vols, outrages, trafics de stups...  Sofiane Rasmouk, n'aurait jamais dû se trouver dans les rues de Colombes ce soir-là, mais en prison. Car cette affaire, qui relance le débat sur la récidive, c'est aussi l'histoire d'une succession de dysfonctionnements ou de loupés, de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Au point que les plus hautes instances ministérielles aient du s'en expliquer publiquement et ouvrir une enquête.  

En mai 2016, Sofiane Rasmouk a été condamné par la Cour d'Assises des Hauts-de-Seine à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol de Sandra et la tentative de viol et de meurtre de Priscillia. En appel, sa peine a été confirmée avec, cette fois, 22 ans de sûreté.

Dernière modification le samedi, 01 novembre 2025 10:48
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Les résumés de &quot;Ici tout commence&quot; du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

Les résumés de "Ici tout commence" du 3 au 7 novembre 2025 sur TF1

01 novembre 2025 - 10:54

Sur le même thème...

Comment passer l'hiver en pleine forme ? Réponses sur T18 dimanche 2 novembre 2025

Comment passer l'hiver en pleine forme ? Réponses sur T18 dimanche 2 novembre 2025

01 novembre 2025 - 10:42

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Léa …

31 octobre 2025 - 21:09 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...