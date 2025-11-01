"C dans l'air" samedi 1er novembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 1er novembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 1er novembre 2025, Aurélie Casse reçoit Pascale Hebel, directrice associée de C-Ways.

Alors que 45% des Français se sont retrouvés à découvert au moins une fois en 2024 pour un montant moyen de 223 euros, selon l'étude de Panorabanques du 29 octobre 2025, l'annonce de la fin du découvert automatique à compter du 20 novembre 2026 inquiète. Considérée comme une "mesure antipauvres" par certains, elle viserait à lutter contre le surendettement, avec le risque qu'au contraire elle l'accentue si les plus précaires en venaient à se tourner vers les crédits à la consommation.

Dans son enquête bi-annuelle sur les comportements de consommation des Français, le cabinet C-Ways note une baisse de l'inflation et un retour de l'envie de consommer chez les Français, concernant notamment les dépenses liées à l'alimentation, les voyages ou encore les loisirs.

Pascale Hebel reviendra également sur l'enquête de l'UFC-Que Choisir du 30 octobre dernier, qui déconseille d'acheter les produits à bas prix Shein et Temu, du fait de la non-conformité de la majorité d'entre eux aux normes en vigueur dans l'Union européenne. Ceux-ci présentent même un risque pour les utilisateurs. A titre d'exemple, seul 1 jouet sur les 54 achetés respectait ces normes.

L'occasion de parler de l'implantation polémique de la marque chinoise Shein au BHV Paris, mercredi prochain, ainsi que des taxes sur les petits colis en provenance de Chine. Le gouvernement souhaite instaurer une taxe de 2 euros sur chaque produit de ces petits colis venant de l'extérieur de l'UE.

Pascale Hebel nous parlera de l'évolution du pouvoir d'achat des Français et de l'impact de la fin programmée du découvert bancaire automatique. Elle reviendra également sur le succès des plateformes Shein et Temu, dont la majorité des produits ne respectent pourtant pas les normes de sécurité de l'Union européenne. Un succès qui se traduit par l'implantation prochaine de Shein au BHV Paris, prévue mercredi prochain.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et au Nouvel Obs.

Sylvie Matelly, économiste et directrice de l’Institut Jacques Delors.

Amy Greene, politologue et experte associée à l’Institut Montaigne.

Nicolas Barré, directeur de la rédaction de Politico.

Nicolas Chapuis, correspondant du Monde à New York.

Le thème de l'émission :

Droits de douane : Trump a -t-il gagné … ?

Qui de Donald Trump ou de Xi Jinping a vraiment gagné son bras de fer ?

Les Américains vivent-ils mieux depuis le retour de Donald Trump aux affaires ?

Donald Trump a-t-il définitivement remporté son combat contre la lutte environnementale ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.