"Sept à Huit" dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 1 novembre 2025 271
"Sept à Huit" dimanche 2 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 2 novembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Libération anticipée

Des criminels face aux juges, comment est évalué le risque de récidive ? Un document exceptionnel dans Sept à Huit.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages  sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

La star du burger

L'ascension d'un enfant du Gard devenu une star du burger.

L'internat des enfants épileptiques

Ils apprennent à vivre avec cette maladie aux manifestations imprévisibles.

19:30 Le portrait de la semaine 

Michel Sardou chez lui, dans le Sud

À l’occasion de ses 60 ans de carrière, Michel Sardou, l’icône de la chanson française, est au cœur d’un album, d’un film et de deux livres.

Il reçoit Audrey Crespo-Mara, chez lui, à Bormes-les-Mimosas.

Lors de cet entretien, il parle de son enfance, de l’amour, de la mort… Mais aussi des féministes qui l'accusent d'être sexiste, machiste, de la condamnation de Nicolas Sarkozy qui l’avait marié avec Anne-Marie Périer, ou encore de Marine Le Pen qui reprend lors des meetings du Rassemblement national, sa chanson culte « Les lacs du Connemara ».

Pour sa seule interview à la télévision, Michel Sardou est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche à 19:30 sur TF1.

Suivez nous...