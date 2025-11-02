recherche
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault Safrane Biturbo sur RMC Découverte lundi 3 novembre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 2 novembre 2025 64
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault Safrane Biturbo sur RMC Découverte lundi 3 novembre 2025

Lundi 3 novembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 9ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Renault Safrane Biturbo.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x09 Renault Safrane Biturbo

Gerry met la main sur une berline française aussi rare que mythique : la Renault Safrane Biturbo ! Avec son V6 de 268 chevaux dopé par deux turbos, et seulement 806 exemplaires produits, cette icône des années 90 est devenue un véritable collector… à condition d’être 100 % conforme à l’origine.

Et l’exemplaire déniché par Gerry est loin du compte. Le moteur manque de puissance à cause de ses turbos fatigués, la transmission donne des à-coups inquiétants, et la suspension pilotée pneumatique, véritable usine à gaz de la Biturbo, ne fonctionne plus correctement. Ajoutez à cela une climatisation défaillante et des pièces spécifiques manquantes, pratiquement introuvables aujourd’hui, et le défi s’annonce colossal.

Pour espérer séduire les puristes et dégager un bénéfice, Aurélien devra fiabiliser toute la mécanique et restituer la voiture exactement comme à sa sortie d’usine. Une mission à haut risque où chaque détail compte, et où nos deux compères vont transpirer pour redonner vie à l’une des françaises les plus folles jamais produites.
