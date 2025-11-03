"Ça commence aujourd'hui" lundi 3 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 3 novembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Son mari cachait beaucoup de secrets

France 2 n'a pas présenté le contenu de l'émission.

15:05 Charlotte et Sylvie : comment sont-elles sorties de l'engrenage de l'alcool ?

Entre 500 000 et 1 million et demi de Françaises auraient une consommation problématique d'alcool.

Faustine Bollaert aborde le sujet de l'addiction à l'alcool avec deux femmes courageuses. Charlotte et Sylvie osent aujourd'hui prendre la parole pour elle, mais aussi pour les autres !

Charlotte est sobre depuis quatre ans, c'est une renaissance pour elle.

Sylvie est abstinente depuis bientôt quatre mois. Elle se sent pour la première fois sur la

bonne voie, sereine et apaisée.

Ces deux battantes reviennent sur leur parcours et sur le piège dans lequel elles sont tombées