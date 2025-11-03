"90' Enquêtes - Incivilités, la guerre est déclarée" mardi 4 novembre 2025 sur TMC

Mardi 4 novembre 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes dont le thème sera : « Incivilités, la guerre est déclarée ».

Entre déchets abandonnés sur la voie publique, cyclistes imprudents ou saletés accumulées devant les commerces, les incivilités du quotidien sont devenues une source de tensions dans de nombreuses villes françaises.

Partout en France, les polices municipales se mobilisent pour faire face à ces comportements.

À Bordeaux, une brigade spécialisée nous a ouvert ses portes pour dévoiler le quotidien parfois inattendu de ses interventions.

Les forces de l'ordre ne sont toutefois pas les seules à s'impliquer : face aux déjections canines, certains habitants redoublent d'inventivité pour identifier les propriétaires négligents et protéger leur cadre de vie.

Une enquête sur ces petites impolitesses qui, jour après jour, empoisonnent notre quotidien.