"Les maternelles XXL" lundi 3 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire lundi 3 novembre 2025 :
J’ai été élevée chez les Mormons…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- L’oncle Picsou passe aux bit-coincoins !
- Trois frères dingues de trottinette
- Tout ce qu’il faut savoir sur l’endométriose
- C’est parti pour la première mise au sein !
- On laisse nos enfants s’ennuyer… ou pas ?
- Débat : Je ou nous sommes enceintes ?
- Florent Peyre, un père en claquettes !
- Comment garder les bons mots de nos enfants ?