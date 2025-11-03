"28 minutes" lundi 3 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 3 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 3 novembre 2025 :

Martin Parr tire le portrait de la société britannique comme personne

Photographe documentaire britannique de renommée mondiale, Martin Parr publie sa première autobiographie, "Complètement paresseux et étourdi" (éditions Michel Lafon), qui raconte sa vie en 150 photos. Haute en couleur, l'autobiographie dépeint bien le style unique et authentique du photographe. Animé par les portraits de rue, il dresse celui de l'Angleterre en photographiant les diverses classes sociales avant de tirer celui du monde.

Serbie : entre Europe et Russie, un pays au bord de la bascule ?

Seize minutes de silence ont été respectées le 1er novembre 2025 en Serbie, pour les seize personnes tuées dans l'accident de la gare de Novi Sad. Ils sont au moins 100 000, selon les chiffres de l'AFP, à être descendus dans la rue pour rendre hommage aux défunts. Un an auparavant, quatorze personnes avaient trouvé la mort après que l'auvent de la gare de Novi Sad se soit effondré. Deux blessés ont ensuite succombé à leurs blessures après l'accident. Cette tragédie est, depuis, devenue le symbole d'une année de révolte en Serbie. Menés par les étudiants, les mouvements protestataires sont présents dans tout le pays et les revendications sont nombreuses. Toutes dénoncent un régime politique corrompu et réclament des élections législatives anticipées. Réponse du président serbe, Aleksandar Vucic, qui déclare envisager des élections anticipées sans donner de date précise pour autant. Coincée entre la Russie et l’Europe, la Serbie est-elle un élément de stabilité ou au contraire de déstabilisation dans les Balkans ?

Xavier Mauduit s'enfonce dans les catacombes de Paris pour nous dévoiler l’histoire de ce site avant qu’il ne soit fermé pour rénovation.

Marie Bonnisseau s’intéresse aux émojis, trompeurs, qu'envoient les parents à leurs enfants, souvent source d'incompréhensions plus ou moins amusantes.